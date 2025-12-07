Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

L’occasione è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Una ricorrenza che ogni anno spinge le aziende del settore a riflettere sul significato profondo della mobilità come diritto, e non come privilegio. Alfa Romeo ha scelto proprio questo momento per presentare Tonale for All, una versione speciale del suo SUV compatto pensata per garantire autonomia e indipendenza ai conducenti con disabilità agli arti superiori. Non un semplice allestimento, non una modifica aftermarket: un progetto studiato a fondo, integrato, e sviluppato direttamente con la rete Stellantis.

Un passo che segna un cambio di paradigma per un brand storicamente legato alla sportività e alla passione di guida. Tonale for All dimostra invece che il concetto di sportività può convivere con quello di accessibilità, aprendo la porta a una nuova idea di inclusione.

Tecnologie per la disabilità

Il cuore del progetto è un sistema di guida completamente ripensato. Alfa Romeo, insieme al Centro Ricerche Fiat (CRF) e a Fadiel Italiana, ha sviluppato una soluzione che permette di sterzare con i piedi. Un sistema elettromeccanico con due motori consente ai conducenti con ridotta mobilità agli arti superiori di controllare la direzione del veicolo tramite il movimento dei pedali, trasformando la guida in un’esperienza totalmente nuova ma intuitiva. Per supportare questa tecnologia, la Tonale for All introduce una console centrale rialzata, progettata tramite produzione additiva. Con l’obiettivo di rendere tutti i comandi principali immediatamente raggiungibili, come clacson, luci e finestrini.

La struttura rispetta inoltre la normativa ECE 21 sulla sicurezza in caso di impatto, con bordi arrotondati e una progettazione che minimizza l’intrusione nell’abitacolo. Un dettaglio importante: Tonale for All è omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come esemplare unico, a conferma del livello di complessità e serietà del progetto.

L’impegno Stellantis per l’inclusività

Quella di Alfa Romeo non è un’iniziativa isolata: all’interno del gruppo Stellantis esiste una visione precisa sulla mobilità inclusiva. Ne è un esempio la Citroën Ami for All, presentata nel 2020 e sviluppata grazie al programma interno “Star*up”, un incubatore di idee innovative provenienti dai dipendenti. Realizzata in collaborazione con PIMAS, la piccola elettrica francese ha aperto la strada a un nuovo modo di immaginare l’accessibilità urbana. Con Tonale for All, Stellantis porta questo concetto su un modello più grande, più complesso e pensato per un pubblico diverso. Non una citycar minimalista, ma un SUV moderno, con tecnologia avanzata e dotazioni premium. Il messaggio è chiaro: inclusività non significa rinunciare allo stile o alle prestazioni.

Programma Autonomy: 30 anni di mobilità accessibile

Il lavoro di Stellantis sulla mobilità inclusiva affonda le radici molto più indietro nel tempo. Nel 1995 nacque il Programma Autonomy, pensato per accompagnare le persone con disabilità nel percorso verso l’indipendenza alla guida. Oggi il programma può contare su 14 Centri di Mobilità distribuiti in tutta Italia, veri punti di riferimento per chi ha necessità di adattamenti specifici. In questi centri vengono effettuate:

valutazioni psicologiche e delle capacità motorie;

prove su strada con diverse configurazioni di guida;

consulenze personalizzate sugli adattamenti tecnici disponibili.

Ogni anno, più di 1.000 persone vengono seguite e supportate nell’acquisire autonomia al volante. Tonale for All si inserisce perfettamente in questo percorso trentennale, rappresentando non solo un nuovo modello, ma un tassello di un ecosistema che lavora da tempo per rendere la mobilità davvero per tutti.