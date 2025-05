Alfa Romeo andrà ad aggiornare molto presto il suo Tonale: è in arrivo un restyling per il SUV di segmento C che si rinnoverà nel design e nel comparto tecnico

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un restyling per Alfa Romeo Tonale

Sono passati tre anni dal debutto ufficiale dell’Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C ha dato il via al programma di trasformazione del marchio italiano che, dopo anni senza nuovi modelli, ha aggiornato la gamma e ha poi registrato il debutto del più piccolo Junior, che occupa il segmento B. Negli ultimi mesi, però, le cose per il Tonale non vanno benissimo. Le vendite non sono positive e, in un contesto di mercato molto difficile, è necessario un aggiornamento in grado di rilanciare il modello.

Per questo motivo, Alfa Romeo sta lavorando a un restyling del suo SUV. Non si tratta, però, di rumor e indiscrezioni ma di una conferma praticamente ufficiale che è stata data da Alain Descat, manager che guida il brand in Francia, nel corso di un’intervista a Journal Auto. La Casa italiana sembra avere le idee chiare in merito a quello che sarà il futuro di Tonale, modello destinato a ricoprire un ruolo importante per Alfa Romeo in Europa nel corso dei prossimi anni.

Restyling in arrivo

Le parole del manager confermano i rumor. È in arrivo un restyling di metà carriera dell’Alfa Romeo Tonale. Molto probabilmente, ci sarà spazio per un aggiornamento del design, soprattutto nella parte frontale ma anche per l’abitacolo, e di una revisione della gamma di motorizzazioni, con nuove varianti pensate per garantire al SUV maggiori opportunità di crescita. Il manager di Alfa Romeo sottolinea, ad esempio, il ruolo della versione PHEV, oggi in calo per via di una riduzione degli incentivi, in Francia ma anche in altri mercati europei. La strategia futura della Casa italiana è ancora da scoprire ma è chiaro che per il Tonale sono in arrivo importanti novità. Il restyling, stando alle informazioni disponibili, sarà svelato entro fine 2025 e, quindi, sarà disponibile sul mercato già nella prima parte del prossimo anno quando il brand dovrebbe presentare anche il nuovo Stelvio. Ricordiamo che, nelle scorse settimane, il Tonale ha raggiunto un importante traguardo produttivo.

In difficoltà anche in Italia

Alfa Romeo Tonale, modello prodotto nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, sta registrando vendite non esaltanti anche in Italia. Come confermano gli ultimi dati sulle vendite pubblicati da Unrae e aggiornati ad aprile 2025, in questo momento, il Tonale è fuori dalla Top 10 dei SUV più venduti del segmento C. Per il modello della Casa italiana, infatti, le unità immatricolate sono state 4.271. Questo risultato vale comunque un buon 11° posto nel segmento (e 38° generale) nella classifica delle auto più vendute in Italia. I margini di crescita del SUV, però, sono sensibilmente superiori, nonostante un listino prezzi che parte da oltre 40.000 euro.

Il Tonale è indietro anche per quanto riguarda le vendite della variante PHEV, ferma a 307 unità nel corso dei primi quattro mesi dell’anno. È interessante, però, sottolineare la preferenza degli automobilisti italiani (che potrebbe influenzare le scelte di Alfa Romeo in futuro). Il SUV ha raggiunto quota 3.007 unità vendute con la sua variante diesel che, al momento, è il quinto modello più venduto in assoluto, considerando quest’alimentazione. Per il Tonale diesel, inoltre, le vendite sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno. Un restyling, quindi, potrebbe andare a potenziare l’offerta del SUV concentrandosi sulla versione con motorizzazione a gasolio. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.