L'Alfa Romeo Tonale si è aggiudicata il premio Autonis nella categoria "SUV compatti e fuoristrada". La vettura italiana è stata eletta tra tante

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Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo Tonale eletto SUV più bello sul mercato

Le rivali non mancavano a impensierirla, ma l’Alfa Romeo Tonale, grazie all’ultima edizione speciale Luna Rossa, si è fatta preferire per il suo design iconico. Il linguaggio stilistico dell’auto a ruote alta milanese ha conseguito il premio annuale Autonis. I lettori della rivista tedesca Auto motor und sport hanno dovuto indicare quali nuovi modelli trovavano più accattivanti.

Non è la prima volta che i modelli Alfa Romeo risultano tra i vincitori. Stavolta è stata la Tonale a conquistare il primo posto nella categoria “SUV compatti e fuoristrada”. Secondo i votanti il SUV avrebbe un “design classico e distintivo”, un “frontale accattivante, con profilo laterale sportivo e splendido”, “proporzioni dinamiche” ed “eleganza italiana”. Noi italiani non abbiamo di certo nulla da obiettare sul giudizi degli appassionati tedeschi che hanno apprezzato la Tonale sotto il profilo estetico.

Nel rispetto delle tradizioni

L’operazione di rendere attraente le linee di uno Sport Utility Vehicle ha richiesto un lavoro di anni. Il primo prototipo del Biscione, nel 2003, svelò le strategie di salvataggio dell’azienda milanese. Il piano evolutivo dell’Alfa Romeo, oggi rientrante nella famiglia Stellantis, spinse i tecnici a elaborare un look sportivo e in linea con il DNA del marchio. Coraggiosa e provocante, la Kamal rappresentò un esperimento. Un esercizio stilistico che pose le basi per l’elaborazione di una linea di vetture a ruote alte.

La Tonale, introdotta nel 2022, unisce sportività ed eleganza. Svariati componenti richiamano gli iconici modelli del listino del Biscione. Spicca la griglia scudetto a forma di V con le sue barre orizzontali che riprende elementi di design della 33 Stradale e dell’Alfa Romeo 159. La tradizionale firma luminosa “3+3” richiama lo stile delle Alfa Romeo sportive come la Brera, la SZ e la RZ, rendendo la Tonale chiaramente riconoscibile da ogni angolazione. In un mondo di proposte tutte uguali, i progettisti sono stati in grado di creare una silhouette possente che omaggia anche la Giulia GT.

Riconoscimento meritato

La Tonale è stata la prima vettura della Casa milanese a montare fari, sviluppati da Marelli, con tecnologia a matrice di LED. Gli interni si caratterizzano per il disegno a cannocchiale, ovvero un display digitale da 12,3″ associato a un secondo schermo di tipo touch screen posizionato sulla sommità della plancia. Quest’ultimo schermo da 10,25 pollici deriva da quello della FIAT 500e, e serve per comandare il sistema multimediale Android Automotive.

Tonale coniuga tecnologie moderne, proporzioni classiche di un SUV con elementi iconici dell’Alfa Romeo. L’edizione Luna Rossa ha aggiunto anche quel tocco in più di esclusività. La dotazione di serie della serie speciale comprende sospensioni attive Alfa, freni sportivi Brembo e palette del cambio in alluminio. I fari full LED Matrix e un design esclusivo completano un pacchetto ricco.

Sono disponibili tre diverse motorizzazioni: l‘Ibrida 175 CV con un motore a benzina turbo da 1,5 litri combinato con un motore elettrico a 48 volt. Il sistema sprigiona 174 CV, associato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore, e permette di raggiungere una velocità massima di 212 km/h. Il Diesel 130 CV, con il suo motore turbodiesel da 1,6 litri e 130 CV, è concepito per chi deve affrontare lunghe distanze.

Il top di gamma è la variante ibrida Plug-In Q4. Questa motorizzazione combina un motore a benzina turbo da 1,3 litri con un motore elettrico da 90 kW sull’asse posteriore, sprigionando una potenza complessiva di 268 CV. Il sistema di trazione integrale elettrica Q4 è di serie. La batteria da 15,5 kWh offre un’autonomia in modalità elettrica fino a 67,1 chilometri (WLTP). La batteria può essere ricaricata completamente in circa 2,5 ore utilizzando una wallbox da 7,4 kW.