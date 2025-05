Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo Volano le vendite delle Alfa Romeo in Francia

Un dato che profuma di consacrazione: +74% di vendite nel primo trimestre del 2025. Alfa Romeo fa girare la testa in Francia. In un mercato che, nello stesso periodo, ha perso quasi l’8%. Mentre gli altri arrancano, il Biscione corre, e il merito va, soprattutto, a una piccola con grandi ambizioni: la Junior.

Piccolo SUV, grande impatto

Lanciato da poco, il SUV ha già fatto innamorare migliaia di automobilisti d’oltralpe. Nel giro di tre mesi ha superato quota 1.400 immatricolazioni. Dal design sportivo, la trazione integrale Q4 gli dà una marcia in più sia in città che fuori. Il mix tra look da “cattiva in miniatura”, guida dinamica e praticità quotidiana si è rivelato vincente. In un segmento dove l’offerta è infinita – e spesso piatta – il “nostro” portacolori si è saputo ritagliare un’identità chiara.

Nel mentre, la Tonale continua a spingere forte. Con la sua doppia anima – ibrida leggera o plug-in – sta intercettando due tipi di clienti: chi cerca emozione al volante, e chi invece guarda ai consumi e alle emissioni. Ed è proprio grazie a questa flessibilità che Alfa ha guadagnato un paio di posizioni nel mercato transalpino dei B-SUV, piazzandosi all’ottavo posto. La Tonale, va detto, è il modello che ha segnato l’inizio della rinascita del marchio. Ma ora, con la Junior al suo fianco, il gioco si fa più serio. Perché insieme formano una coppia letale: una punta veloce e una regista intelligente.

Occhi puntati sulla nuova Stelvio

E il bello deve ancora arrivare. A breve toccherà alla nuova generazione della Stelvio compiere il suo ingresso. Costruita sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, promette di alzare ancora l’asticella. Ibrida? Sì. Elettrica? Pure. E con l’architettura STLA Brain che porterà aggiornamenti over-the-air e sistemi di assistenza alla guida di livello superiore. Insomma, la Stelvio in divenire sarà un concentrato di tecnologia. E se manterrà il DNA Alfa sotto la pelle, potrebbe diventare il modello di riferimento per chi brama emozione e innovazione nello stesso pacchetto.

Tradizione e futuro: la ricetta vincente

Cosa sta facendo Alfa Romeo di diverso rispetto a prima? Sta parlando alle persone, invece di fermarsi ai numeri. La strategia di comunicazione ha puntato forte sul concetto di “eredità connessa al futuro”: performance, certo, ma anche passione, storia, design italiano. Un modo per risvegliare l’orgoglio nei fan storici e avvicinare nuovi clienti. Perché, alla fine dei conti, un’Alfa per natura ti prende allo stomaco. E se riesci ad associare quella sensazione alla sicurezza, alla tecnologia e all’efficienza di oggi, hai vinto.

È vero, i numeri assoluti non sono ancora quelli dei tempi d’oro. Eppure, la tendenza parla chiaro: Alfa Romeo è tornata in gioco. E la Francia, terra difficile e piena di sfidanti interni, sta diventando una sorta di laboratorio perfetto per testare l’identità rinnovata del brand. Con una gamma che si allarga, prezzi di listino competitivi in rapporto alla qualità e una reputazione che torna a brillare, il Biscione ha ripreso a muoversi. E stavolta lo fa con testa e cuore. Un passo alla volta, ma con il piede giusto.