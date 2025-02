Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ansa Alfredo Altavilla, nuovo marchio in vista per BYD

BYD negli ultimi anni ha avuto una crescita davvero clamorosa, al punto da giocarsi con Tesla il ruolo di costruttore con più auto elettriche vendute al mondo. Il merito di tutto ciò è dato soprattutto da un approccio da parte del colosso cinese che mette al centro di tutto la tecnologia e il cliente. Le vetture del costruttore asiatico, infatti, sono molto avanzate dal punto di vista della tecnologia, ma allo stesso tempo hanno un prezzo molto contenuto. Questo ha permesso di rendere accessibile l’elettrico ad una fetta di clientela che magari era interessata alla cosa, ma non aveva le possibilità economiche per acquistare questo tipo di auto.

Dopo aver spopolato in patria, BYD vuole cercare di prendersi anche il mercato europeo e in tal senso proprio il nostro Paese è al centro dei pensieri del colosso cinese. Per prima cosa il marchio asiatico ha deciso di puntare sull’Italia per la componentistica, infatti, nelle prossime settimane è già stato fissato un incontro con i fornitori. Inoltre, la Casa di Shenzhen si è affidata, nel ruolo di Special advisor Europa, ad un uomo di grande esperienza, stiamo parlando naturalmente di Alfredo Altavilla.

Una vita in FIAT e il futuro con BYD

Laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano, nato a Taranto, ha passato 20 anni della sua vita in FIAT diventando anche braccio destro di Sergio Marchionne. Tra le altre cose è entrato anche a far parte del consiglio d’amministrazione di Telecom. Negli anni vissuti alla corte degli Agnelli ha avuto un ruolo fondamentale nelle trattative con GM, ma non solo. Nel 1995 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Fiat Auto di Pechino e nel 1999 Responsabile delle attività in Asia. Tutti ruoli che probabilmente lo hanno aiutato oggi nel ricoprire l’importante ruolo che gli ha affidato BYD.

L’azienda cinese ha presentato il 10 febbraio in Italia la sua nuova Atto 2, un B-SUV elettrico dotato di grande tecnologia, ad un prezzo decisamente basso. BYD vuole conquistare sempre più quote di mercato in Italia e in generale in tutta Europa e ha deciso di affidarsi per l’occasione ad un uomo che negli anni con FIAT ha maturato grande esperienza nel settore.

Durante la conferenza stampa Altavilla ha rimarcato inoltre la volontà di BYD di affidarsi alla componentistica italiana, ritenuta una delle migliori al mondo. Il prossimo 20 e 21 febbraio ci sarà un incontro al Mauto di Torino con le aziende di Anfia della componentistica per capire il da farsi. Tutto ciò sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno per l’industria italiana, che sta patendo a cascata i gravi problemi in generale dell’automotive e nello specifico le difficoltà di FIAT e Maserati, che da tempo usano le proprie fabbriche con aperture a singhiozzo. A margine dell’evento Altavilla si è concesso anche ad una breve intervista.

Tempo fa ha dichiarato che secondo lei gli incentivi sono solo una droga per il mercato. Qual è quindi il metodo per vendere queste auto elettriche?

Innanzitutto quello di ampliare la rete di ricariche, in maniera tale che il cliente non sia ossessionato dall’ansia di restare senza batteria. In secondo luogo c’è un processo di educazione alla tecnologia, che probabilmente per tante persone passa anche dal provare prima una vettura ibrida. Questo è il motivo che ha spinto noi di BYD verso questa tecnologia ibrida Dual Mode, che riteniamo sia il modo migliore per approcciarsi a questo percorso. Punto numero tre, il fatto di avere un prezzo competitivo. Cosa che stiamo cercando di fare, come abbiamo dimostrato anche oggi (con la presentazione della Atto 2).

Oggi avete presentato un B-SUV, per il futuro BYD ha intenzione di lanciarsi anche in altri segmenti?

Assolutamente si, quest’anno abbiamo 5 lanci di nuovi modelli e il lancio di un nuovo marchio. Quindi andiamo poi a coprire un po’ tutti i segmenti di mercato.

Questo nuovo marchio lo vedremo anche in Italia?

Assolutamente si, il lancio europeo sarà fatto proprio qui in Italia.

Ci può dire altro su questo nuovo marchio?

Per il momento bocche cucite.

BYD investe e assume nuovi dipendenti a differenza di tanti competitor che invece operano solo tagli da tempo. Qual è il vostro segreto?

Fondamentalmente perché BYD è un’azienda guidata dalla tecnologia. Quello che noi stiamo offrendo al mercato è tecnologia al giusto prezzo e il mercato ci premia con una crescita delle vendite molto importante. Questo poi è il volano di tutto.