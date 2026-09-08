Quasi 10 anni dopo il lancio, la storia dell’Alpine A110, declinata in 4 varianti da corsa e 14 edizioni speciali, è giunta ai titoli di coda

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Alpine Alpine A110: fine produzione

La produzione della Alpine A110 con motore termico si è chiusa a metà del 2026 nello stabilimento Alpine Jean Rédélé di Dieppe. L’edizione limitata di 15 esemplari “La Bleue” dell’Alpine A110 R Ultime, la versione più estrema ed esclusiva mai prodotta, è già esaurita in tutto il mondo. Nel complesso sono state realizzate poco meno di 30.000 A110, di cui circa 1.700 vendute nel Regno Unito, terzo migliore mercato per la Casa francese.

L’Alpine A110 ha conquistato anche il premio dei lettori “Best Cars 2026” organizzato dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport. Con l’11,8% dei voti, la berlinetta che ha segnato la ripresentazione sul mercato del marchio (di proprietà di Renault) dopo decenni, è stata scelta per l’ottava volta. L’anteprima italiana della sportiva si celebrò nel giugno 2017 al Salone dell’Auto di Torino 2017 al Parco del Valentino in versione Première Edition, lasciando tutti a bocca aperta.

Affidabilità a 360°

La vettura nata sulle linee iconiche all’omonima antenata vanta una configurazione con motore posteriore-centrale e trazione al retrotreno, impreziosita da linee tondeggianti all’anteriore con cofano anteriore solcato da tre piccole nervature, con i quattro tipici fari circolari separati, di cui i due principali esterni con una forma più squadrata. L’A110, oltre a essere affascinante, risulta divertente, agile e velocissima.

Sotto al cofano batte un quattro cilindri turbo da 1,8 litri derivato dalla Casa madre Renault, capace di entusiasmare nei tratti misti. La configurazione standard per gli allestimenti Pure e Légende sprigiona 248 CV e 320 Nm di coppia, offrendo uno catto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, mentre la velocità massima è di 250 km/h.

Il design è speciale perché la vettura non ha né alettoni né spoiler, ma grazie ai diffusori, al fondo piatto, al Cx di 0,32, risulta incollata all’asfalto anche alle massime velocità. Gli interni e l’abitacolo della A110 vantano sedili avvolgenti della Sabelt da 13,1 kg, inserti in alluminio e carbonio e un display touch screen centrale con quadro strumenti digitale.

Possibilità di acquisto

Inserire una Alpine A110 nel vostro garage potrebbe essere una idea brillante. Nel Regno Unito i prezzi delle ultime unità nuove variano da 58.000 a 107.000 sterline (67.497,79 e 124.521,79 euro al cambio attuale), mentre gli esemplari usati partono da sole 35.000 sterline, poco più di 40.000 euro. La potenza è stata portata a 288 CV per le versioni S e Légende GT, e ulteriormente a 296 CV nel 2022 per le nuove versioni S, GT e GTS. Modelli che diventeranno iconici in futuro e da inserire subito in una collezione di qualità.

La versione S ha avuto in dote molle e barre antirollio più rigide, un abbassamento dell’assetto di 4 mm e pneumatici più larghi di 10 mm. La A110 R risultava persino più leggera con cerchi e pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio e scarico sportivo. La A110 R risultava molto più rapida della A110 S equipaggiata con il Kit Aero, grazie a un carico aerodinamico posteriore nettamente superiore. Venne aggiunta una carenatura per isolare il diffusore dalle perturbazioni provocate dalla rotazione delle ruote. La versione finale della R Ultime ha rappresentato l’apoteosi con 345 CV e 420 Nm di coppia, ma è stata proposta alla cifra esorbitante di quasi 250.000 euro.