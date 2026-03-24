Due motorizzazioni e quattro allestimenti per Alpine A290: guida alla scelta tra versioni, prestazioni e dotazioni della sportiva elettrica compatta

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Alpine Tutte le differenze della nuova A290

Nel panorama sempre più affollato delle compatte elettriche, Alpine A290 prova a ritagliarsi uno spazio ben preciso: quello delle sportive compatte, leggere e divertenti da guidare. Qui si va oltre la questione di numeri o prestazioni pure, e si entra nella filosofia di un genere di vettura messo a dura prova dalla transizione elettrica. E proprio per questo la gamma è stata costruita in modo piuttosto lineare, senza complicare troppo la scelta.

Due motorizzazioni, quattro allestimenti: sulla carta sembra tutto semplice, ma andando più a fondo emergono dettagli che possono fare la differenza in base a quello che si cerca davvero da questa piccola sportiva elettrica.

Due versioni, stessa base ma carattere diverso

Al cuore della A290 c’è una batteria da 52 kWh, condivisa da tutte le versioni. La vera distinzione arriva dal motore elettrico, disponibile in due livelli di potenza: 180 CV e 220 CV. La versione da 180 CV rappresenta l’ingresso nel mondo Alpine elettrico, ma non per questo è può essere definita tranquilla. Con una coppia di 285 Nm e uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, offre già prestazioni più che brillanti per l’uso quotidiano, con una guida reattiva e immediata, tipica dei motori elettrici.

Chi invece cerca qualcosa di più vicino allo spirito sportivo del marchio troverà nella variante da 220 CV una risposta più convincente. Qui la coppia sale a 300 Nm e lo 0-100 km/h scende a 6,4 secondi, rendendo la A290 decisamente più aggressiva, soprattutto nelle riprese e nell’uscita di curva. Oltre ai numeri la differenza si percepisce soprattutto nella risposta dell’acceleratore e nella capacità di mantenere ritmo anche nella guida più dinamica, in particolare nel misto stretto, dove le sportive a passo corto danno il meglio.

Quattro allestimenti per esigenze diverse

La gamma invece si articola in quattro allestimenti, due per ciascuna motorizzazione. La A290 GT è il punto di partenza, ma è tutt’altro che spartana. Di serie offre cerchi da 19 pollici, sedili sportivi riscaldati e un sistema di infotainment da 10,1 pollici con integrazione Google. Non mancano il cruise control adattivo, tecnologie dedicate all’ottimizzazione dell’autonomia e una dotazione completa di sensori a 360 gradi con telecamera posteriore. Il prezzo di 39.000 euro la rende una proposta interessante per chi vuole entrare nel mondo Alpine senza puntare all’estremo.

Salendo di livello si arriva alla GT Premium che, sempre nella versione da 180 CV, punta più su comfort e finiture. Qui entrano in gioco materiali ricercati, come la pelle nappa, e un impianto audio firmato Devialet con otto diffusori più subwoofer, pensato per chi vive l’auto anche come spazio personale. Non mancano dettagli estetici distintivi, come il tetto con profilo blu opaco e le pinze freno Brembo a quattro pistoncini, sempre in tinta blu. Il prezzo sale a 42.200 euro, ma il salto qualitativo è evidente.

Per chi guarda alle prestazioni, la scelta si sposta sulla GT Performance, che introduce il motore da 220 CV e una configurazione più orientata alla guida. Qui le pinze Brembo si tingono di rosso, pneumatici Michelin Pilot Sport S5 e il sistema Alpine Telemetrics Premium, che aggiunge una serie di informazioni da track day all’esperienza di guida. Il prezzo parte da 42.200 euro, rendendola una delle versioni più interessanti per rapporto tra prestazioni e dotazioni.

Al vertice della variante da 220 CV c’è la A290 GTS, che combina tutto: potenza, dotazioni e dettagli esclusivi. Oltre ai contenuti della Performance e della Premium, aggiunge cerchi Snowflake neri e un allestimento completo sotto ogni punto di vista. Con un prezzo di 45.000 euro, rappresenta la versione più completa, pensata per chi non vuole rinunciare a nulla.