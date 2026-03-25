22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Raffele Gomiero Alpine A290: il design esterno che unisce tradizione rally e visione elettrica moderna

Appena ci si trova davanti all’Alpine A290, anche senza conoscerla nel dettaglio, la sensazione è piuttosto chiara: non è una semplice utilitaria elettrica con qualche dettaglio sportivo aggiunto. Una vettura che prova fin dal primo sguardo a costruire una propria identità ben distinta, giocando su proporzioni compatte e su una serie di elementi stilistici che le permettono di avere una presenza su strada sorprendentemente solida.

Le dimensioni rimangono contenute, ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti, perché invece di cercare di sembrare più grande di quello che è, la A290 sfrutta la compattezza come punto di forza. La carrozzeria corta e piuttosto larga, restituisce immediatamente quell’idea di agilità tipica delle piccole sportive europee, ma reinterpretata con un linguaggio più moderno e pulito.

Il frontale, tra tecnologia e richiami al rally

Studiandola a 360 gradi si percepisce chiaramente il lavoro fatto dai designer per dare alla vettura una postura più “piantata” sull’asfalto. Carreggiate allargate e passaruota ben pronunciati riempiono lo spazio visivo e contribuiscono a creare un equilibrio interessante tra forma e funzione, evitando quell’effetto un po’ anonimo che spesso caratterizza alcune compatte elettriche e non.

È probabilmente nella parte anteriore che l’Alpine A290 riesce a esprimere meglio il suo carattere, grazie a un frontale che mescola elementi moderni con richiami piuttosto evidenti al mondo delle competizioni, senza però risultare forzato o eccessivamente nostalgico.

Le luci supplementari frontali con led a forma di X sono il dettaglio che cattura immediatamente l’attenzione. Si tratta di un richiamo diretto alle auto da rally del passato, che utilizzavano configurazioni simili per migliorare la visibilità nelle condizioni più difficili, ma qui reinterpretato in modo più grafico e integrato nel paraurti in maniera armoniosa, come se fosse sempre stato parte del progetto.

A questo si aggiungono prese d’aria più marcate e superfici scolpite che contribuiscono a dare profondità al frontale, creando giochi di luce e ombre che rendono la vettura più dinamica anche da ferma.

Anche i cerchi da 19 pollici giocano un ruolo fondamentale in questo equilibrio, perché contribuiscono a dare alla A290 un aspetto più “cattivo”. Infine notiamo piccoli elementi come le minigonne laterali e le finiture a contrasto, che aiutano a definire l’identità della vettura, senza però appesantire l’insieme.

Personalità anche nel posteriore

La parte posteriore dell’Alpine A290 continua sulla stessa linea stilistica, mantenendo un equilibrio tra sportività e pulizia delle forme che risulta piuttosto riuscito, soprattutto considerando le dimensioni compatte della vettura. Lo spoiler integrato nel portellone contribuisce a dare slancio alla linea, mentre il paraurti ridisegnato introduce volumi più marcati, che rafforzano la percezione di larghezza.

Belli anche i gruppi ottici posteriori verticali, dal disegno semplice ma riconoscibile, completano un insieme che non cerca effetti scenografici estremi ma punta piuttosto su una coerenza generale.

Nel complesso il design esterno dell’Alpine A290 riesce a trovare una forma piuttosto interessante tra richiami al passato e soluzioni moderne, evitando sia il rischio di diventare un esercizio nostalgico sia quello di risultare troppo freddo e tecnologico.

Alla fine quello che rimane è l’impressione di una compatta che non vuole semplicemente seguire le tendenze, ma che prova a reinterpretarle con una certa personalità, costruendo un’identità visiva ben definita che riesce a distinguersi in un panorama sempre più affollato di vetture elettriche, spesso molto simili tra loro.