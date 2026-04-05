22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Raffaele Gomiero Alpine A290: interni sportivi e tecnologici per una compatta elettrica dal carattere deciso

Aprendo la portiera dell’Alpine A290 si entra in un ambiente che, pur partendo da una base condivisa con la Renault 5 elettrica, riesce a trasmettere fin dai primi istanti una sensazione diversa, più concentrata, quasi più raccolta attorno al guidatore.

È come se ogni elemento fosse stato pensato per creare un legame diretto con la guida, e questa impressione emerge già dal modo in cui sono disposti i comandi e dalle scelte cromatiche che danno all’abitacolo un’impronta decisamente sportiva. Appena ci si siede al posto di guida, si percepisce subito un ambiente meno “giocoso” e più orientato alla dinamica, con superfici scure intervallate da dettagli a contrasto e una disposizione generale che richiama quella delle compatte sportive tradizionali.

Anche il modo in cui la plancia avvolge leggermente la zona del conducente rispecchia le logiche della Alpine A290, creando una sorta di cockpit compatto ma che non risulta mai opprimente.

Volante e comandi: il cuore dell’esperienza

Uno degli elementi più caratterizzanti dell’abitacolo è senza dubbio il volante, che rappresenta un po’ il punto di contatto principale tra chi guida e la vettura. Nel caso della A290 si tratta di un componente curato non solo nei materiali ma anche nella forma e nelle funzioni, con una corona rivestita in pelle e una serie di comandi dedicati che permettono di gestire diverse impostazioni senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

Durante la guida emerge chiaramente il lavoro fatto su questo elemento, perché la presa risulta naturale e la posizione dei pulsanti è studiata per essere facilmente raggiungibile. Tra le soluzioni più interessanti c’è la presenza di un pulsante specifico per selezionare rapidamente le modalità di guida (Safe, Normal, Sport e una quarta personalizzabile), un dettaglio che richiama in parte l’impostazione delle vetture più sportive e che contribuisce a rendere l’esperienza più coinvolgente.

La consolle centrale introduce invece una configurazione sportiva anche per quanto riguarda il selettore delle marce, che altro non sono che tre grandi pulsanti (Drive, Neutral e Retromarcia) che occupano in larghezza tutto il tunnel centrale.

Sedili e materiali: sportività senza eccessi

Un altro aspetto che colpisce quando si entra nell’Alpine A290 riguarda i sedili anteriori, che sono stati ridisegnati con fianchetti più pronunciati per offrire un contenimento laterale più efficace. Una caratteristica che durante la prova si è rivelata particolarmente utile nei tratti più dinamici, dove il corpo viene sostenuto in modo naturale senza dover continuamente correggere la posizione.

I materiali utilizzati nell’abitacolo contribuiscono a creare una percezione qualitativa piuttosto buona, soprattutto nella parte anteriore dove si trovano superfici morbide e finiture curate, con inserti che richiamano il mondo sportivo senza risultare eccessivamente appariscenti. Nel complesso si percepisce una certa attenzione nel bilanciare estetica e funzionalità, evitando soluzioni troppo estreme che avrebbero potuto penalizzare il comfort nell’uso quotidiano.

Anche i dettagli, come le cuciture a vista o alcuni inserti a contrasto, aiutano a definire l’identità della vettura, contribuendo a creare un ambiente che riesce a essere sportivo senza risultare eccessivamente aggressivo, un equilibrio che in questa categoria di auto non è sempre così scontato.

Nel quotidiano l’abitacolo della A290 riesce comunque a mantenere una certa praticità, con spazi ben sfruttati e una disposizione dei comandi che facilita l’utilizzo anche nel traffico urbano. Questa capacità di adattarsi a contesti diversi rappresenta uno dei punti di forza della vettura, perché permette di avere un’auto dal carattere sportivo senza dover rinunciare completamente al comfort e alla funzionalità tipici di una compatta moderna.