Ufficio Stampa Alpine Aprono ufficialmente gli ordini dell'Alpine A390: i prezzi per l'Italia

Il rilancio della Casa di Dieppe entra nel vivo. Dopo il debutto della piccola e pepata A290, il marchio francese svela la nuova Alpine A390, la sua seconda scommessa a zero emissioni. Prima di cedere il testimone alla futura A110, sbarca una fastback a cinque posti, agile come una sportiva doc, ma anche dotata di quella versatilità utile nel quotidiano, familiare o professionale.

I prezzi della GT e della GTS

Aperti gli ordini della versione GT, disponibile a partire da 67.500 euro, la variante più performante, quella GTS, sarà disponibile successivamente a un prezzo d’attacco di 78.000 euro. La A390 non tradisce le proprie origini: l’assemblaggio finale è affidato alla storica Manufacture Alpine – Dieppe Jean Rédélé, mentre i motori nascono a Cléon e le batterie a Douai, sfruttando celle prodotte tra i confini nazionali ed europei.

La silhouette filante, impreziosita da cerchi diamantati da 20 pollici e fari Matrix LED adattivi, custodisce un’architettura a tre motori elettrici (uno davanti e due dietro) per una potenza complessiva di 400 CV. La trazione integrale sfrutta il sofisticato sistema brevettato Alpine Active Torque Vectoring (AATV), capace di ripartire la coppia tra le ruote in tempo reale per garantire inserimenti fulminei in curva e un comportamento dinamico che ricorda da vicino la sorella minore a due posti. Da 0 a 100 la A390 scatta in 4,8 secondi, e la batteria da 89 kWh offre un’autonomia fino a 557 km nel ciclo WLTP.

All’interno, l’abitacolo della GT profuma di corse e tecnologia. Rivestimenti in Alcantara traforata e pelle Nappa avvolgono i sedili sportivi riscaldati e regolabili, mentre davanti al guidatore spicca un volante chiaramente ispirato al mondo della Formula 1. La plancia ospita uno schermo digitale da 12 pollici con sistema Alpine Portal e Google integrato, affiancato da un impianto audio ad alta fedeltà firmato Devialet con 13 altoparlanti.

La variante più estrema

Nella variante più estrema GTS viene espresso il massimo potenziale: i tre propulsori arrivano a erogare ben 470 CV e una poderosa coppia di 824 Nm. Numeri che valgono alla vettura uno 0-100 in appena 3,9 secondi, toccando una velocità di picco di 220 km/h. Cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici “Snowflake”, gomme specifiche Michelin Pilot Sport 4S e pinze anteriori a 6 pistoncini caratterizzano l’esterno. L’abitacolo accoglie invece i sedili sportivi Sabelt con funzione massaggiante e il raffinato impianto audio Devialet XtremeSound con modalità Space immersiva.

I fanatici dei track day troveranno sulla GTS l’Alpine Telemetrics Expert incluso nella dotazione di serie. La telemetria evoluta dialoga direttamente con il telefono mostrando in tempo reale tempi sul giro, accelerazioni e l’immancabile grafico delle forze G: in definitiva, lo strumento ideale a supporto del pilota desideroso di affinare la propria tecnica e migliorare curva dopo curva.

La versatilità d’uso quotidiano è assicurata in entrambe le versioni da una pompa di calore di serie e dal caricatore bidirezionale da 11 kW (opzionale da 22 kW). Grazie alla tecnologia V2L, l’auto può persino diventare una fonte di energia per ricaricare e-bike o alimentare piccoli elettrodomestici. Gli appassionati e i potenziali clienti possono già iniziare a vederla dal vivo e toccarla con mano recandosi nei primi Alpine Store ufficiali.