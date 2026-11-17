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Ufficio Stampa Alpine L'A390 è stata lanciata ad aprile e la sua versione più potente è arrivata durante l'estate

Alpine sta vivendo una delle trasformazioni più importanti della sua storia. Con l’arrivo della A290 e della A390, il marchio francese punta ad ampliare il proprio pubblico senza rinunciare al DNA sportivo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Crescita commerciale, elettrificazione, innovazione tecnologica e nuove sfide di mercato sono al centro della strategia del costruttore. Ne abbiamo parlato con Cristina Faienza, Alpine Brand Manager Italy che, durante una piacevole chiacchierata, ci ha raccontato il presente e il futuro del marchio, soffermandosi anche sulla prossima generazione della A110 e sulla concorrenza dei costruttori cinesi.

L’andamento commerciale in Italia

Alpine sta attraversando una fase di forte crescita a livello internazionale. Come sta andando il mercato italiano nel 2026 e quali modelli stanno contribuendo maggiormente a questo successo?

Alpine sta vivendo una fase di crescita importante. Con l’arrivo della A290 e della A390, ma soprattutto della più piccola A290, i volumi sono aumentati sensibilmente e nel 2025 l’Italia ha raddoppiato le vendite, mentre in Francia sono addirittura triplicate. Considerando questo per quanto riguarda il 2026 siamo molto contenti dei risultati ottenuti in Italia, perché stiamo realizzando il 40% in più rispetto all’anno scorso. Parlando di modelli l’A390 è stata lanciata ad aprile e la sua versione più potente è arrivata durante l’estate, quindi siamo ancora nella fase di lancio, mentre l’A290 ci sta dando grandi soddisfazioni, tanto che ad oggi è oggi la regina dei volumi, anche perché la A110 è arrivata alla fine del suo ciclo di vita e i suoi numeri sono ormai molto limitati.

Il ruolo di Alpine nel Gruppo Renault

Qual è il ruolo di Alpine all’interno del Gruppo Renault e quali sono gli obiettivi strategici per i prossimi anni?

Alpine è al centro del Gruppo per quanto riguarda lo sviluppo dell’innovazione e della tecnologia, del resto parliamo di un marchio premium che lavora molto con il motorsport e che dobbiamo immaginare come una sorta di laboratorio del Gruppo. Grazie al know-how maturato nelle competizioni, riusciamo a effettuare dei test e a trasferire successivamente ciò che abbiamo imparato sulle vetture stradali, inoltre essendo il marchio premium, Alpine è la prima a introdurre innovazioni che diventeranno poi patrimonio anche del resto del Gruppo. Storicamente Alpine era un marchio di nicchia che parlava agli appassionati del motorsport e della sportività pura attraverso la A110. Oggi abbiamo la possibilità di ampliare il business, entrando in altri segmenti e raggiungendo nuovi clienti attraverso il nostro posizionamento premium e sportivo.

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Posizionamento e concorrenza

Con l’ampliamento della gamma, Alpine si trova a competere con marchi premium e sportivi molto affermati. Quali sono i vostri principali concorrenti e su quali caratteristiche puntate per distinguervi?

Come già detto parliamo di un marchio premium e sportivo, quindi ci confrontiamo con tutti i grandi costruttori dello stesso livello. Questo tipo di clientela poi sceglie accuratamente: valuta la potenza, il design e i valori del marchio, perché è proprio in quei valori che si identifica. Rispetto ai nostri concorrenti (prevalentemente tedeschi), vogliamo puntare sull’innovazione e sulla tecnologia al servizio del piacere di guida, del resto una macchina performante la può fare chiunque, ma è ciò che si prova a bordo delle nostre vetture che rappresenta la nostra sfida principale. Del resto abbiamo un patrimonio di 70 anni di sportività che continuiamo a raccontare in chiave moderna, ed è proprio questa la storia attraverso la quale cerchiamo di fare la differenza.

Il nuovo cliente Alpine

Fino a pochi anni fa Alpine era associata soprattutto alla A110 e a una clientela di appassionati di auto sportive. Con l’arrivo di A290 e A390, come sta cambiando il profilo dei vostri clienti?

Con la A110 parlavamo a un target storico, composto da appassionati puri e da persone molto legate alla storia dei rally, oggi abbiamo ampliato la clientela perché ci rivolgiamo a un pubblico decisamente più trasversale. Con la A290 la platea si è molto ringiovanita, facendoci comprendere che abbiamo a che fare con persone con una mentalità moderna, che cercano l’innovazione e che magari hanno conosciuto Alpine per la prima volta proprio grazie a questo modello. La A390, invece, ci sta facendo entrare in un settore composto maggiormente da professionisti, nel mondo delle flotte e del B2B, clienti che hanno esigenze di status e di utilizzo della vettura completamente differenti dal grande pubblico. Questo ci permette di diversificare tantissimo la tipologia di clientela rispetto al passato. Da marchio sportivo di nicchia, Alpine è diventato un brand sportivo premium, cambiando considerevolmente la dimensione del marchio, questo perché oggi abbiamo l’opportunità di proporlo attraverso diverse tipologie di vetture, passando dalle sportive due posti a modelli più grandi con più posti nell’abitacolo.

Lo sviluppo della rete commerciale e l’Atelier Alpine

Alpine sta rafforzando la propria presenza sul territorio italiano. Quali sono i vostri piani di sviluppo della rete commerciale e quale ruolo riveste l’Atelier Alpine di Milano nella strategia di avvicinamento ai clienti?

La rete di distribuzione è la leva strategica principale per Alpine, per questo per quanto riguarda i nostri partner (quindi i concessionari), adottiamo un metodo di selezione molto accurato. Non abbiamo l’ambizione di avere tantissimi partner, perché vogliamo preservare sia la relazione commerciale con loro sia la qualità del servizio offerto al cliente. Vogliamo pochi partner, selezionati e con una mentalità da marchio premium. Fino a poco tempo fa avevamo soltanto cinque store, prevalentemente nel Nord Italia, ma entro la fine dell’anno ci espanderemo anche nel Centro-Sud e nelle isole, aumentando la capillarità della nostra rete. L’Atelier Alpine è invece una peculiarità che, almeno per il momento, in Italia avremo soltanto a Milano.

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È una sorta di piccolo mondo Alpine, che abbiamo scelto di portare in questa città perché Milano è la capitale italiana delle tendenze ed è molto ricettiva da questo punto di vista. Ci sono altri Atelier Alpine in Europa, ma ogni Paese ne ha uno nella propria città principale e per noi è Milano. Siamo già molto attivi con gli eventi, la vendita delle vetture, l’accoglienza dei clienti e il networking, inoltre tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo stiamo lavorando anche all’apertura del bistrot, affinché l’Atelier Alpine diventi non soltanto un luogo per gli appassionati di automobili, ma anche un posto dove ritrovarsi per mangiare e chiacchierare.

Il lancio della Alpine A390

La A390 rappresenta un passaggio importante perché porta Alpine nel segmento delle sportive elettriche a cinque posti. Come sta rispondendo il mercato italiano e quali sono gli elementi che stanno convincendo maggiormente i primi clienti?

Siamo ancora nella fase di lancio, ma la clientela è molto ricettiva nei confronti della vettura. Chiaramente, uno degli aspetti a cui si presta maggiore attenzione è l’autonomia, insieme a tutti i benefici legati all’utilizzo di un’auto elettrica, soprattutto nel mondo delle flotte. Se parliamo di prodotto, ciò che sta stupendo chi vede la A390 e ci sale a bordo per la prima volta è proprio la tecnologia dei tre motori elettrici e dell’Alpine Torque Vectoring, grazie al quale la vettura è in grado di adattarsi, dosando correttamente la coppia e la potenza così da garantire una grande aderenza al suolo. Parlando della guida al volante si percepisce una straordinaria leggerezza, grazie anche alla distribuzione dei pesi dei tre motori elettrici e tutto questo insieme rende il piacere di guida talmente elevato che i nostri clienti ci stanno scegliendo prevalentemente per queste caratteristiche.

Sportività ed elettrificazione

Alpine ha costruito la propria identità attorno alla leggerezza, all’agilità e al piacere di guida. Come siete riusciti a mantenere questo DNA passando a vetture elettriche più pesanti? Quanto è difficile convincere gli appassionati delle sportive tradizionali?

Questa è la sfida più grande, perché Alpine si è assunta il compito di riscrivere la sportività in chiave totalmente moderna e come ben si sa, tradizione e modernità non sono sempre d’accordo. Quando è nata Alpine, il marchio vantava soprattutto la leggerezza delle sue vetture, del resto all’epoca la Berlinette era leggera e scattante, non particolarmente potente, ma era estremamente agile. Oggi dei nostri modelli parliamo di quella stessa leggerezza in termini di agilità, anche se la potenza naturalmente è molto superiore, ma l’agilità delle nostre vetture riprende indubbiamente quella della Berlinette. C’è un grande lavoro progettuale per garantire leggerezza, agilità e piacere di guida e anche se la batteria ha inevitabilmente un peso, con l’A290 e l’A390 riusciamo a essere tra le vetture più leggere delle rispettive categorie.

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La modernità porta con sé più tecnologia e maggiore complessità all’interno delle vetture, ma anche più sicurezza, divertimento, piacere di guida e prestazioni. Oggi, con l’elettrico, si raggiungono livelli di precisione ed eccellenza incredibili rispetto al passato, anche se chiaramente esiste una divisione tra i clienti. Gli appassionati storici e tradizionalisti che ci hanno permesso di essere l’Alpine di oggi ci saranno sempre e continueranno a far parte della nostra community perchè rappresentano la parte più romantica e profonda del marchio. Dall’altro lato, dobbiamo aprire le porte alle nuove generazioni e a chi guarda al futuro in maniera più dinamica, senza paura di osare. Ma questi profili fanno entrambi parte di Alpine: l’uno non esclude l’altro.

Il futuro della Alpine A110

La A110 è il modello che più di ogni altro rappresenta la storia e la filosofia Alpine. Che cosa possiamo aspettarci dalla prossima generazione elettrica e come pensate di conquistare anche gli appassionati più legati al motore termico?

La futura A110 che abbiamo portato a Goodwood era soltanto un primo test. C’è un laboratorio che continua a sviluppare e testare le vetture, mentre al Salone di Parigi abbiamo presentato una scultura che richiama le linee della futura automobile. Probabilmente saranno leggermente riviste anche le dimensioni rispetto all’attuale generazione, così come era avvenuto per quella attuale rispetto alla precedente, ma tutto si giocherà sulla capacità della vettura di offrire prestazioni e divertimento a bordo. Non nascondo che, parlando con i clienti, mi sono resa conto che una parte di queste persone sta apprezzando la capacità dell’elettrico di divertire, per certi versi, anche più di un motore termico. Ovviamente non possiamo riprodurre il rumore e l’odore del motore termico, sono però convinta che la A110 del futuro ci farà veramente divertire dal punto di vista delle prestazioni e della dinamica di guida.

La sfida dei costruttori cinesi

I costruttori cinesi stanno entrando anche nei segmenti premium e delle auto ad alte prestazioni, offrendo tecnologie avanzate a prezzi competitivi. Rappresentano una minaccia concreta per Alpine oppure il valore di un marchio sportivo europeo rimane un elemento distintivo?

Noi costruiamo automobili e, nel momento in cui lo facciamo, dobbiamo confrontarci con il contesto di mercato. I costruttori cinesi sono entrati nel nostro stesso mercato e, per certi versi, lo hanno svegliato e scosso, arrivando con grandi investimenti nell’innovazione e nella riduzione dei tempi di sviluppo. Questo ci ha portato a porci delle domande e anche noi abbiamo lavorato, e stiamo continuando a lavorare, per ridurre i tempi di sviluppo. Abbiamo fatto dei salti da gigante che, probabilmente, senza lo stimolo dei concorrenti cinesi non avremmo compiuto in tempi così brevi.

Dai cinesi prendiamo questo stimolo e la capacità di entrare nel mercato raccontando una storia completamente diversa dalla nostra, che è invece molto legata al patrimonio storico del marchio, crediamo però che per ogni cliente esista il marchio giusto. Alpine può vantare 70 anni di patrimonio sportivo, sappiamo costruire una macchina sportiva, ma abbiamo anche un’esclusività e un’identità di design europea molto precisa. Al di là delle prestazioni, prima o poi tutti saranno in grado di adottare la tecnologia giusta, il motore giusto e la potenza adeguata, quindi perché scegliere noi e non un altro costruttore? Perché con noi ti senti in sinergia con la macchina, come se fosse un vestito fatto apposta per te. Questa è la nostra ambizione, tutto il resto, compresi i volumi e l’espansione, seguirà il proprio corso.

Alpine tra cinque anni

Alpine sta passando da marchio di nicchia a costruttore con una gamma sempre più articolata. Come immagini Alpine tra cinque anni e quale risultato vorresti raggiungere sul mercato italiano?

Tra cinque anni avremo sicuramente più vetture e una gamma più ampia, già tra meno di due anni entrerà in commercio la nuova A110, quindi l’offerta sarà ancora più completa. Più che ai volumi, guardo al posizionamento, in quanto sono sicura che Alpine, da marchio di nicchia, diventerà un brand premium europeo molto più di oggi. Probabilmente sarà percepito dai clienti come un marchio sportivo premium di riferimento. I volumi arriveranno di conseguenza, ma a volte il carattere premium di un marchio risiede anche nella quantità. Non esagerare con i volumi permette di preservare la qualità dell’intero processo, fino alla vendita, e di fare la differenza nel servizio offerto alla clientela.