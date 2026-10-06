L’ultimo gioiello Made in Italy è una coupé estrema nata per essere Terra, Strada e Pista. Angelelli Automobili ha svelato la Tipo 829 in una occasione speciale

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Angelelli Automobili Caratteristiche Tipo 829 Angelelli Automobili

Il Belpaese, terra di auto di lusso e sognatori, oggi ci permette di raccontare la storia di un giovane costruttore di auto sportive, supercar e hypercar che si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore. Alle nostre latitudini possiamo vantare aziende come Angelelli Automobili che sa creare progetti all’avanguardia in grado di unire tecnologia e alte prestazioni con più sfumature racing.

Angelelli Automobili ha celebrato il compleanno del suo fondatore Claudio Angelelli con stile, presentando la Tipo 829, l’ultimo progetto che chiude una magica trilogia nata da una collaborazione di 7 anni con l’ingegner Nicola Materazzi, scomparso nel 2022 e papà di iconiche supercar come la Lancia Stratos e la Ferrari F40. La vettura risulta già prenotabile, sebbene sia ancora in una fase di lavorazione.

Filosofia intramontabile

Le auto sportive da sempre avevano delle caratteristiche che poi sono state stravolte dalla presenza di una batteria elettrica sotto il cofano. Il nuovo modello di Angelelli Automobili è bassa, larga e leggera, offrendo in una semplicità meccanica sempre più rara una accelerazione bruciante. Il piacere di guida per il pilota emerge nei tratti misti, dove l’agilità riesce a fare la differenza rispetto alle rivali elettrificate. Pur senza una cavalleria record, ci si diverte con performance elevate.

Il cuore pulsante è un motore V6 3.2 litri da circa 500 CV, associato alla trazione integrale su un’architettura pensata per garantirà un dialogo costante con il guidatore. Sulla 829 si avvertono anche le più piccole vibrazioni, come avviene per i kart, sebbene il telaio garantisca una eccellente rigidità. I tecnici hanno pensato a tre distinte versioni: ognuna è concepita per uno stile di guida specifico, come accadeva con le rally car del passato in grado di poter garantire performance sullo sterrato come sull’asfalto senza particolari patemi.

Tre anime

La versione Tipo 829 Terra enfatizza l’animo rallystico, attirando gli amanti dei percorsi di montagna, sterrato e cronoscalate, con un’altezza da terra maggiorata e sospensioni adatte ad affrontare diversi tipi superfici, compresi i fondi più scivolosi. La Tipo 829 Strada, invece, punta a strappare emozioni sull’asfalto, presentando un assetto ribassato, una maneggevolezza superiore e una messa a punto pensata anche ai percorsi quotidiani. Non teme le lunghe percorrenze, offrendo un comfort di guida maggiore rispetto alle sorelle più orientate al racing.

La Tipo 829 Pista è la variante più estrema con un carico aerodinamico maggiorato, un peso ribassato ancora più estremo e un impianto frenante e di raffreddamento perfezionato per tollerare alte prestazioni prolungate in pista. Ci vuole coraggio per spingere al limite un masterpiece in tiratura numerata in un autodromo, ma i futuri proprietari non avranno patemi.

I tecnici hanno personalizzato i bolidi attraverso tecniche di progettazione digitale avanzate, ottimizzazione strutturale e stampa additiva. In questo modo Angelelli Automobili è riuscita a garantire un abbassamento di peso, aumentando la rigidità, la precisione costruttiva e la libertà di progettazione. Dopo aver collaborato con l’ing. Materazzi per l’Hintegrale e la Effequaranta, la nascita della Tipo 829 promette il più elevato livello di personalizzazione dell’azienda italiana, allo scopo di soddisfare le esigenze di clienti dal palato fine. Il prezzo è rimasto top secret, ma una produzione limitata e una elevata attenzione artigianale offrirà a pochi eletti una gioia infinita.