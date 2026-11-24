Il 3 febbraio 2027, grazie a RM Sotheby's, sarà messa all'asta una supersportiva di fine anni '60, un gioiello nato come prototipo e mai finito sul mercato

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Mercedes-Benz C 111: all'asta l'esemplare unico

La storia dell’automobile è costellata di prototipi capaci di anticipare soluzioni tecniche, stilistiche e progettuali destinate a lasciare un segno profondo nell’industria. Poche vetture tuttavia sono riuscite a conquistare un posto nell’immaginario collettivo come Mercedes-Benz C 111-II. Una supersportiva sperimentale che, tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, ha rappresentato uno dei laboratori tecnologici più ambiziosi della Casa di Stoccarda.

Per la prima volta nella storia del modello, Mercedes-Benz ha deciso di mettere in vendita uno degli esemplari originali della propria collezione. Si tratta di C 111 numero 33, equipaggiata con il particolare propulsore rotativo Wankel a quattro rotori, una configurazione tecnica estremamente rara anche nel panorama delle vetture dell’epoca.

La storia di Mercedes-Benz C 111-II

Per comprendere il valore storico e tecnico dell’esemplare destinato all’asta bisogna tornare al 1969, quando Mercedes-Benz presentò la prima C 111 al Salone Internazionale dell’automobile di Francoforte. Il progetto nasceva con l’obiettivo di esplorare nuove possibilità nel campo delle vetture sportive ad alte prestazioni, sperimentando materiali, architetture meccaniche e soluzioni aerodinamiche non convenzionali.

La C 111 non era stata concepita come una semplice esercitazione stilistica. Il programma doveva verificare la possibilità di trasferire su una supersportiva stradale tecnologie innovative, con particolare attenzione alla propulsione rotativa Wankel. La seconda evoluzione, denominata C 111-II, debuttò al Salone di Ginevra nel marzo 1970. Rispetto alla prima versione, Mercedes intervenne profondamente sull’impostazione stilistica, migliorando la visibilità del conducente, grazie a una modifica ai parafanghi.

Motore Wankel da 350 CV

Il vero elemento distintivo di Mercedes-Benz C 111-II è rappresentato dal propulsore. L’esemplare numero 33, protagonista all’asta, monta il motore rotativo Wankel M 950 W 48, un’unità a quattro rotori con cilindrata complessiva di 2.400 cm³. La particolarità di questo sistema risiede nel principio di funzionamento: al posto dei tradizionali pistoni che si muovono alternativamente all’interno dei cilindri, il motore utilizza rotori triangolari che ruotano all’interno di camere di forma epitrocoidale.

Questa architettura permette di ottenere un’unità particolarmente compatta, con un rapporto interessante tra potenza specifica, ingombri e massa. Nel caso di C 111-II, il motore completo dichiarava un peso di appena 217 kg. Nonostante una cilindrata nominale di 2.400 cm³, il quattro rotori era in grado di spingere la vettura fino a una velocità massima di 300 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in 4,8 secondi, grazie a un’erogazione massima di 350 CV.

Asta RM Sotheby’s, valutazione da 25 milioni

L’appuntamento con la vendita è fissato per il 3 febbraio 2027 al Palais du Louvre di Parigi, dove RM Sotheby’s organizzerà l’asta durante il periodo di Rétromobile. La stima pubblicata dalla casa d’asta supera i 25 milioni di euro, una cifra che colloca la C 111-II in una fascia di mercato estremamente esclusiva. Il valore economico è legato a una combinazione di fattori difficilmente replicabili.

Questa C 111-II è uno dei 17 esemplari complessivamente realizzati, e solo 13 sono sopravvissuti. A esso si aggiunge anche il fatto che Mercedes non aveva messo mai in vendita uno di questi modelli sul mercato privato. Inoltre, la Casa tedesca ha confermato come non saranno messi in vendita altri esemplari per almeno 25 anni. Il ricavato sarà internamente dedicato al finanziamento del progetto Mercedes-Benz Museum 2.0.