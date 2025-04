La nuova Aston Martin DBX S è pronta a sbarcare sulle nostre strade. Il SUV premium ora è ancora più sportivo e ha tutti gli optional per distinguersi

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin Aston Martin DBX S, il SUV votato alla sportività

Aston Martin fa le cose in grande e lancia sul mercato il nuovo DBX S. Si tratta di un SUV che unisce il fascino della DBX707 ad un motore potenziato che prende in prestito la tecnologia dalla futura supercar Valhalla. Punti di forza di questa vettura sono il peso ridotto, la potenza e il design più deciso. Il suffisso “S”, come da tradizione del marchio britannico, sta a indicare un’auto dalle alte prestazioni rispetto a un modello già esistente.

La prima a raccogliere questo appellativo è stata la Vanquish S (da qualche mese è uscito il nuovo modello), che debuttò al Salone dell’automobile di Parigi nel 2004. Parlando di questo nuovo modello, il CEO di Aston Martin, Adrian Hallmark ha così dichiarato: “Negli ultimi due anni, Aston Martin ha presentato un’intera gamma di auto sportive di nuova generazione, oltre a una nuova DBX; tutte dotate di un nuovo sistema di infotainment interamente personalizzato, progettato internamente. Il marchio continua a concentrarsi su prestazioni ai vertici della categoria, design ultra-lusso e innovazione, ampliando la gamma di prodotti per ciascun modello principale”.

Meccanica raffinata

A spingere questa nuova Aston Martin DBX S c’è un motore V8 biturbo da 4,0 litri. La potenza è stata aumentata di ulteriori 20 CV e ora raggiunge i 727 CV. Naturalmente di tutto questo ne beneficiano anche le prestazioni della vettura che ora ha un’accelerazione che passa da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, mentre nella progressione da 0 a 200 km/h c’è stata una riduzione di 0,3 secondi. Invariata, invece, la velocità massima che tocca i 312 km/h. Infine lo scarico modificato dà la percezione di prestazioni ancora più elevate.

La potenza della DBX S è distribuita in proporzione variabile, c’è infatti la possibilità di inviare il 50% della coppia all’anteriore e fino al 100% alle ruote posteriori. Tutto questo è possibile grazie a una nuova trasmissione a 9 rapporti con frizione a bagno d’olio. In generale il cambio è stato migliorato per offrire un’esperienza di guida più comoda e sportiva. Il nuovo tetto opzionale in fibra di carbonio ha poi permesso di ridurre ulteriormente il peso a vuoto di questo SUV.

Tante le novità presenti tra gli optional, come i nuovi cerchi in magnesio, che sono più leggeri di circa il 75% rispetto all’acciaio. Con questa scelta si risparmiano ulteriori 19 kg di massa sospesa. C’è anche la possibilità di equipaggiare l’auto con cerchi in alluminio forgiato da 23 pollici. Migliorata anche del 4% la velocità del rapporto di sterzo, così da avere una guida più reattiva. Inoltre il diametro di sterzata è di soli 12 metri.

Cosa c’è di nuovo, dentro e fuori

A livello di design gli ingegneri Aston Martin hanno lavorato affinché la DBX S fosse un modello dalla forte propensione sportiva. Un nuovo splitter e un nuovo diffusore esaltano ancora di più la presenza naturale e decisa dell’auto. Su richiesta è possibile avere specchietti, le modanature laterali e il battitacco inferiore in fibra di carbonio. Le modifiche più evidenti si trovano al posteriore dove ci sono 4 terminali di scarico disposti verticalmente. Inoltre è disponibile anche una nuova livrea inferiore in 3 diverse colorazioni: Rosso Corsa, Argento Trophy e Verde Podio.

All’interno, di serie, l’auto è dotata di rivestimenti in Alcantara, nelle parti più soggette a usura poi, questo materiale, si unisce alla pelle semi-anilina. Tra gli optional è possibile richiedere rivestimenti completamente in pelle semi-anilina e cinture di sicurezza rosse. Il suffisso “S” è ricamato sul sedile e compare anche sul battitacco. Di serie il SUV è dotato anche del sistema audio Aston Martin Premium Audio da 800 W con 14 altoparlanti. Questo modello è ordinabile da subito e le consegne sono previste a partire dal quarto trimestre 2025. Non sono stati ancora comunicati invece i prezzi.