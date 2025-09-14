Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Aston Martin ha scelto di celebrare i 60 anni del brand Volante, usato dalla Casa per la prima volta nel 1965 per la realizzazione di un modello oggi noto come Short Chassis Volante. Nel corso degli anni, il nome è tornato in più occasioni per indicare diverse cabrio del marchio e oggi torna in prima pagina con le nuove Volante 60th Anniversary Editions. Si tratta di due serie speciali in tiratura limitata, realizzate dalla divisione Q by Aston Martin e pronte a diventare modelli da collezione. Per questo progetto, Aston Martin è partita dalla Vanquish V12 e dalla DB12.

Due modelli esclusivi

Per i collezionisti di modelli Aston Martin c’è oggi la possibilità di puntare su due nuove vetture che, come sottolineato in apertura, omaggiano il nome Volante, parte integrante della storia della Casa. La prima è la Vanquish Volante che può contare su un motore V12 biturbo da 5.2 litri con potenza massima di 835 CV e 1.000 Nm di coppia motrice. La vettura ha una velocità massima di 344 km/h e si caratterizza per uno scatto da 0 a 96 km/h in soli 3,4 secondi. Si tratta, come sottolineato anche dall’azienda stessa, della cabriolet di serie più potente mai realizzata da Aston Martin, confermando il focus sulle prestazioni della Vanquish. Il modello, quindi, unisce performance ed esclusività per un mix senza precedenti.

A completare l’offerta c’è la DB12 Volante 2+2 posti. In questo caso, per la DB12, in passato utilizzata come base di partenza per un’altra serie speciale esclusiva, sotto il cofano c’è spazio per un motore V8 biturbo da 4.0 litri che può erogare una potenza massima di 680 CV, con una coppia motrice che può arrivare a 800 Nm. La vettura ha una velocità di punta di 325 km/h mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in 3,6 secondi. Le due serie speciali si caratterizzano per vari elementi esclusivi come la vernice Q Pentland Green con cofano Q Westminster Green e gli accenti in bronzo anodizzato che ritroviamo anche per l’iconica griglia a lamelle. Ci sono i cerchi Q da 21 pollici, rifiniti in bronzo satinato con bordi diamantati e arricchiti dalle pinze freno nere con marchio Aston Martin. Nell’abitacolo troviamo pelle Centenary Saddle Tan, Ivory e Woven oltre a ricami personalizzati, con l’indicazione 60th Anniversary, e dettagli in bronzo. Si tratta di nuove soluzioni con cui Aston Martin ha voluto arricchire l’interno delle sue serie speciali.

Jolyon Nash, Chief Commercial Officer di Aston Martin, ha commentato così il debutto del nuovo progetto:

“Volante è uno dei nomi più evocativi di Aston Martin e rappresenta sei decenni di esperienza di guida open-top per eccellenza. Con il 60° anniversario delle Volante Edition, abbiamo creato una celebrazione davvero esclusiva di questa tradizione, unendo la potenza pura della Vanquish Volante e la raffinata versatilità della DB12 Volante in un modo che parla direttamente ai nostri clienti più esigenti. Queste auto sono l’incarnazione della rarità, delle prestazioni e della maestria artigianale che definiscono Q by Aston Martin”.

Disponibilità

Aston Martin ha confermato che produrrà solo 60 unità per modello della nuova serie speciale appena svelata. La fase di commercializzazione è già iniziata ma non sono noti i prezzi (anche perché l’accesso a questi modelli sarà riservato, probabilmente, a clienti selezionati del brand). Le consegne inizieranno nel corso del quarto trimestre del 2025.