Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Aston Martin Aston Martin Valen: 850 CV e soli 150 esemplari

Aston Martin torna a stupire alla Monterey Car Week con una nuova creazione : si chiama Valen ed è ufficialmente la vettura a motore anteriore più potente mai realizzata al mondo, oltre che l’Aston Martin più potente in 113 anni di storia del marchio con questa configurazione meccanica. Un nome che deriva dal latino “valens”, forte, potente, e che prosegue idealmente la tradizione delle sigle iniziate con Valour, Valiant e Valhalla. Dietro questa sportiva estrema c’è il lavoro della divisione su misura Q by Aston Martin, affiancata dalla neonata Special Vehicle Operations, il reparto pensato proprio per spingere al massimo il potenziale delle vetture del marchio inglese.

Celebrazione tecnica

Al cuore della Valen batte un V12 biturbo da 5,2 litri, portato nella sua configurazione più spinta di sempre: 850 CV e una coppia massima di 1.000 Nm, disponibile già da 2.500 giri al minuto. Numeri che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 3 secondi e in una velocità massima elettronicamente limitata a 344 km/h. Ad accompagnare il propulsore c’è un cambio automatico ZF a otto rapporti, ricalibrato attingendo all’esperienza maturata nel programma corse della Vantage GT4, per garantire innesti più rapidi e decisi in ogni modalità di guida. Non è stato trascurato nemmeno l’aspetto sonoro: il nuovo scarico in titanio, sviluppato appositamente per questo modello, è stato accordato per ridurre le frequenze più basse e valorizzare i toni acuti tipici del dodici cilindri, con i terminali superiori pensati quasi come canne d’organo per amplificare la risonanza ai regimi più alti.

150 esemplari

Coerentemente con lo spirito esclusivo che contraddistingue le special series firmate Q, la Valen non sarà destinata a una produzione su larga scala: il numero totale di esemplari costruiti nel mondo si fermerà a 150 unità, tutte realizzate a mano. Le prime consegne ai clienti sono previste per il secondo trimestre del 2027, mentre il configuratore online è già attivo sul sito ufficiale della Casa per chi vuole iniziare a immaginare la propria versione personalizzata. Come da consuetudine per queste edizioni limitate, Aston Martin non ha ancora comunicato il prezzo di listino, ma è lecito aspettarsi una cifra riservata a una clientela estremamente ristretta di collezionisti e appassionati. L’amministratore delegato Adrian Hallmark ha sottolineato come ogni scelta stilistica della Valen rispecchi fedelmente le prestazioni record del suo powertrain, in un equilibrio tra estetica e sostanza che rappresenta da sempre la firma delle produzioni più speciali del marchio.

Carrozzeria full carbon

Sul piano estetico, la Valen si presenta come probabilmente il modello più aggressivo dell’attuale gamma Aston Martin. La carrozzeria è interamente realizzata in fibra di carbonio, con un frontale caratterizzato da un vistoso splitter e da pinne laterali dal chiaro richiamo alla Formula 1. Il posteriore non è da meno, con un grande spoiler fisso, un diffusore imponente e una barra luminosa a LED che completa il quadro. L’esemplare mostrato al pubblico sfoggia la vivace colorazione Satin Andromeda Red. L’utilizzo combinato di fibra di carbonio, alluminio, titanio e magnesio ha permesso di risparmiare fino a 110 kg rispetto alla piattaforma V12 core del marchio, un contributo determinante per il rapporto peso-potenza della vettura. Anche l’abitacolo riflette questa filosofia: debuttano i nuovi sedili Sports Plus, con la possibilità di scegliere tra pelle semi-anilina abbinata all’Alcantara oppure un rivestimento interamente in pelle semi-anilina, mentre persino le bocchette del climatizzatore vengono realizzate con la stampa 3D.