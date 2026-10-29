La nuova Aston Martin Valhalla Spider conserva i 1.079 CV della versione Coupé e tocca i 350 km/h anche a cielo aperto. Consegne dal terzo trimestre 2027

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Aston Martin La nuova Aston Martin Valhalla Spider raggiunge i 350 km/h anche viaggiando a cielo aperto

Al tetto si può rinunciare, non alle prestazioni ammirate nella Coupé. Nasce così l’Aston Martin Valhalla Spider, prima supercar di serie della Casa britannica con motore centrale e abitacolo aperto. Il V8 biturbo continua a lavorare insieme a tre unità elettriche, per una potenza complessiva di 1.079 CV. E chi teme che la carrozzeria scoperta possa penalizzare la velocità massima può dormire tranquillo: i 350 km/h dichiarati rimangono raggiungibili anche nella guida en-plein air.

Il battesimo pubblico avverrà nel fine settimana al Concours di Las Vegas, in programma presso il Wynn, ma la presentazione c’è già stata. Le consegne partiranno invece nel terzo trimestre del 2027. Intanto, la Casa di Gaydon ha illustrato nei minimi particolari le modifiche adottate affinché la Valhalla si trasformasse in una Spider: un impegno che ha richiesto il coinvolgimento di Aston Martin Performance Technologies, la divisione di consulenza legata al team di Formula 1.

Un tetto rimovibile e 350 km/h anche a cielo aperto

Il tratto distintivo principale rispetto alla Coupé riguarda, manco a dirlo, il tetto. Nella proposta Aston Martin mette a disposizione una copertura rimovibile in tessuto nero, riponibile a bordo quando si desidera viaggiare all’aria aperta. Con questa soluzione, la velocità massima consentita è di 200 km/h.

In alternativa, si può ordinare l’hard top opzionale in fibra di carbonio. In tal caso non ci sono limitazioni aggiuntive: la Valhalla Spider può raggiungere i 350 km/h previsti dal limitatore elettronico. La stessa velocità è accessibile anche viaggiando completamente scoperti, il che ne fa l’Aston Martin scoperta più veloce mai realizzata.

La Casa ha previsto inoltre una copertura antipioggia da utilizzare esclusivamente a vettura ferma. Pur rinunciando al tetto fisso, la Valhalla Spider conserva l’impostazione stilistica della versione chiusa.

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Affrontare velocità elevate a cielo aperto, però, impone qualche accorgimento. Dietro il parabrezza trova posto un deflettore amovibile che indirizza l’aria sopra le teste degli occupanti, contribuendo al comfort nell’abitacolo. Il componente permette, inoltre, di mantenere il corretto flusso d’aria verso la presa di aspirazione del motore.

Quest’ultima è stata ridisegnata appositamente per la Spider e risulta più alta di 35 millimetri. Quando non serve, il deflettore può essere ripiegato in tre parti e sistemato nei nuovi vani ricavati nei sottoporta dalla capacità di 15 litri.

Il V8 biturbo lavora con tre motori elettrici

Sul fronte meccanico, il marchio d’oltremanica ha conservato la configurazione della Valhalla Coupé. Grazie all’abbinamento di termico ed elettrico, il sistema ibrido plug-in sviluppa 1.079 CV e 1.100 Nm complessivi. Da solo il V8 biturbo di 4,0 litri con albero motore piatto, concepito ad hoc, eroga 828 CV, con una potenza specifica di 207 CV per litro, il valore massimo mai toccato da un motore a combustione Aston Martin.

Altri 251 CV provengono dai tre propulsori elettrici, due dei quali sull’asse anteriore incaricati di azionare direttamente le rispettive ruote, permettendo di distribuire la coppia in maniera indipendente tramite l’Electric Torque Vectoring.

Il terzo motore elettrico lavora invece sull’asse posteriore, insieme al V8 e al cambio a doppia frizione a otto rapporti. Tra gli assi non esiste un collegamento meccanico: è l’elettronica a coordinare la spinta delle quattro ruote, adattandola alle condizioni di marcia. In particolare, se ne occupa l’Integrated Vehicle Dynamics Control, chiamato a supervisionare il comportamento della vettura intervenendo sulla propulsione e sugli altri sistemi dinamici. Il funzionamento varia anche in base alle quattro modalità di guida selezionabili dal conducente.

Oltre 600 kg di carico

Se togli il tetto a una supercar da 350 km/h devi riconsiderare il modo in cui l’aria attraversa la carrozzeria. Di conseguenza, gli ingegneri hanno corretto le tarature dell’aerodinamica attiva e del controllo elettronico della stabilità in base alle differenti condizioni d’impiego.

Come sulla Coupé, la Valhalla Spider sfrutta elementi aerodinamici mobili e un’attenta gestione dei flussi sotto il pianale. Il sistema può aumentare il carico sulle ruote qualora occorra maggiore aderenza oppure ridurre la resistenza all’avanzamento per favorire la velocità.

La presenza di dispositivi attivi sia davanti sia dietro permette altresì di controllare la distribuzione del carico aerodinamico tra i due assi. Con il tetto montato, Aston Martin dichiara oltre 600 kg di deportanza massima.

Le modifiche specifiche alla Spider riguardano soprattutto le calibrazioni dei sistemi, mirate a conservare un comportamento prevedibile tanto con la copertura installata quanto durante la guida a cielo aperto.

Anche qui è stato importante il contributo di Aston Martin Performance Technologies, che ha messo a disposizione le competenze maturate nell’ambito della Formula 1.

Monoscocca in carbonio e nuovi sedili Touring

La struttura della Valhalla Spider deriva dalla monoscocca in fibra di carbonio già sfruttata sulla Coupé. Per realizzarla, Aston Martin ricorre a una combinazione di stampaggio mediante trasferimento di resina e lavorazioni in autoclave derivate dall’esperienza nelle competizioni.

L’obiettivo è ottenere un abitacolo particolarmente rigido e resistente senza aggiungere peso superfluo. La Casa non ha però comunicato, in questa occasione, il peso complessivo della Spider né l’eventuale differenza rispetto alla versione chiusa.

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Tra le novità trova spazio un sedile Touring in fibra di carbonio, ora fornito di serie, studiato nella sua conformazione per facilitare l’accesso e l’uscita dall’abitacolo a tetto montato. Se si desidera un contenimento laterale più pronunciato, si possono comunque mantenere i sedili originali della Coupé.

Confermatissime le portiere con apertura diedrale, a loro volta realizzate in fibra di carbonio: Aston Martin ne ha rivisto il meccanismo per rendere il movimento più fluido, adottando inoltre una configurazione senza cornice per i finestrini. Una leggera modifica alla curvatura superiore del vetro facilita ulteriormente l’accesso quando la copertura è installata.

Quando arriva

A poche ore dal debutto pubblico al Concours 2026, Aston Martin ha già indicato il calendario delle prime consegne, previste a partire dal terzo trimestre del 2027. Tutto tace invece sul prezzo della Spider, così come sulla produzione complessiva.

Il marchio britannico si appresta a un ulteriore passo nell’evoluzione della gamma Valhalla, inaugurata con la Coupé. La Spider mantiene lo stesso sistema ibrido da 1.079 CV, ma introduce la possibilità di sfruttarne le prestazioni senza una copertura sopra la testa. Compresi, per coloro che avranno modo di provarli nelle condizioni appropriate, i 350 km/h dichiarati.