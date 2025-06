La nuova Aston Martin Valkyrie LM è una Hypercar che il brand realizzerà in appena 10 esemplari: si tratta di un progetto pensato per l'uso esclusivo in pista

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin Ecco la nuova Hypercar di Aston Martin

Aston Martin ha svelato una nuova Hypercar che massimizza la sportività grazie all’esperienza accumulata in pista in questi ultimi anni. Debutta ufficialmente in queste ore, infatti, la nuova Aston Martin Valkyrie LM che sarà realizzata in edizione limitata. La Casa produrrà appena 10 esemplari del suo modello.

Questi esemplari saranno messi a disposizione dei clienti privati che avranno, quindi, la possibilità di mettere le mani su un progetto esclusivo, non omologato per l’uso in strada e, quindi, destinato agli appassionati della guida in pista. L’azienda sta creando un programma per offrire ai clienti la possibilità di migliorare le proprie capacità di guida in modo da poter sfruttare al massimo la vettura.

L’Aston Martin Valkyrie LM è legata a doppio filo alla Valkyrie AMR-LMH che gareggerà, con l’obiettivo di conquistare la vittoria, nella 24 Ore di Le Mans 2025, in programma nel corso del prossimo week end (14 e 15 giugno 2025). Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche dell’ultima arrivata della gamma del brand britannico.

Potenza e sportività per la Hypercar

Alla base del progetto della Aston Martin Valkyrie LM c’è un motore V12 aspirato da 6.5 litri, prodotto da Cosworth. Il motore in questione è in grado di erogare una potenza massima di 697 CV. Non sono stati diffusi, per il momento, ulteriori dettagli in merito alle prestazioni della vettura. Nel comunicato, in ogni caso, si legge che ci troviamo di fronte a una “macchina progettata per funzionare a oltre 320 km/h sulle curve veloci“.

Tra le specifiche tecniche troviamo la trazione posteriore e il cambio sequenziale a sette rapporti, gestito dai comandi al volante semiautomatici, come avviene nella versione da competizione da cui deriva la Hypercar. Come confermato dall’azienda, inoltre, la vettura derivata dalla Valkyrie sarà dotata di pneumatici ad alte prestazioni realizzati da Pirelli in modo specifico per la nuova gemma della gamma Aston Martin e, quindi, pensati per sfruttarne al massimo il comparto tecnico. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche del modello potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Ricordiamo che lo scorso anno la Casa ha svelato un’altra Hypercar, la Valhalla.

Gli obiettivi dell’azienda

A chiarire le finalità del progetto è stato Adrian Hallmark, il CEO di Aston Martin. Il manager, infatti, ha utilizzato queste parole per commentare il debutto della nuova Hypercar del brand: “Valkyrie LM rappresenta un’opportunità imperdibile per entrare a far parte del club di proprietari di Aston Martin più esclusivo al mondo; un gruppo che può immergersi nell’esperienza di guida endurance più pura, un’esperienza che altrimenti sarebbe riservata solo ai nostri piloti ufficiali che operano ai massimi livelli delle corse automobilistiche“. L’idea è chiara: offrire ai clienti più fedeli e appassionati del brand la possibilità di guidare un’auto pensata per la pista.

Prezzi e disponibilità

Aston Martin, per il momento, non ha diffuso il prezzo della sua Valkyrie LM che, come sottolineato in precedenza, sarà realizzata in soli 10 esemplari. L’azienda ha confermato che le consegne sono previste per i prossimi mesi e, in ogni caso, le unità saranno pronte per il secondo trimestre del 2026. In questo periodo, infatti, si svolgerà un evento in cui i clienti avranno la possibilità di provare in pista le vetture.