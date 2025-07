Ufficio Stampa Aston Martin

Aston Martin continua a rafforzare la sua gamma con l’obiettivo di arricchire l’offerta e mettere a disposizione dei suoi clienti la possibilità di acquistare modelli dal marcato carattere sportivo. L’ultima novità in tal senso è rappresentata dalla Aston Martin Vantage S, modello con cui il brand alza ulteriormente l’asticella e, senza troppi giri di parole, punta a stupire con un livello di prestazioni sempre più elevato.

Il nuovo modello di Aston Martin farà il suo debutto in occasione dell’edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed, in programma questo weekend (dal 10 fino al prossimo 13 luglio), evento che è oramai diventato un punto di riferimento per gli amanti delle auto sportive e che ogni anno propone il debutto di diversi nuovi modelli.

La nuova Aston Martin Vantage S segue una tradizione iniziata nel 2004 quando, in occasione del Salone dell’auto di Parigi, il brand presentò la Vanquish S, aggiungendo la lettera “S” al nome del modello per indicare un’evoluzione estrema e focalizzata sull’obiettivo di ottenere il massimo delle performance rispetto al modello di partenza. Andiamo a scoprire le caratteristiche del nuovo progetto di Aston Martin.

Prestazioni al top

Per centrare l’obiettivo di incrementare ulteriormente le prestazioni, Aston Martin ha sviluppato una nuova versione del V8 biturbo da 4.0 litri già utilizzato dalla Vantage “standard”, recentemente aggiornata con una versione limited edition. Nella nuova versione, il V8 è ora in grado di offrire fino a 680 CV di potenza massima (con un incremento ulteriore di 15 CV), disponibile a 6.000 giri al minuto, e una coppia motrice che può arrivare fino a 800 Nm, tra 3.000 e 6.000 giri al minuto.

Non mancano i correttivi tecnici, pensati per ottimizzare il comportamento della vettura, soprattutto in condizioni di alta velocità. È stato migliorato anche il Launch Control, che consente alla Aston Martin Vantage S di raggiungere i 100 km/h, partendo da ferma, in appena 3,4 secondi. Da segnalare, inoltre, che servono appena 10,1 secondi per toccare i 200 km/h mentre la velocità di punta della supercar è fissata in ben 302 km/h.

La versione S della Vantage presenta alcune personalizzazioni (oltre ai loghi S sulla carrozzeria), con un nuovo design per le prese d’aria sul cofano e anche cerchi in lega da 21 pollici specifici, con razze a Y e con pneumatici Michelin Sport S da 275 all’anteriore e da 325 al posteriore. Anche l’abitacolo è stato personalizzato, con esclusivi interni “Accelerate” in Alcantara e inserti in fibra di carbonio satinata.

Adrian Hallmark, CEO di Aston Martin, ha così descritto il nuovo progetto del brand: “Un nuovo punto di riferimento nel settore delle auto sportive ultra-lusso a motore anteriore; un’auto che entusiasmerà i clienti appassionati ed esigenti di Aston Martin e una vivida dimostrazione del talento, della portata e della spinta che caratterizzano oggi il marchio“. Ricordiamo che di recente il brand ha lanciato la supercar più estrema di sempre.

Prezzo e disponibilità

La nuova Aston Martin Vantage S è già ordinabile, come annunciato in queste ore dalla Casa che, però, non ha comunicato il prezzo di partenza. Ricordiamo che il modello base parte da un listino prezzi di 212.992 euro. Il modello sarà disponibile in versione Coupé e in versione Roadster con consegne previste a partire dal quarto trimestre del 2025.