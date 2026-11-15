Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Audi Audi A2 e-tron: la nuova batteria con ricarica bidirezionale

L’evoluzione dell’automobile elettrica passa sempre più dalla capacità di integrare il veicolo all’interno di un sistema energetico più ampio. L’obiettivo è sfruttare l’energia immagazzinata nella batteria anche quando l’auto è ferma. Questa è la direzione intrapresa da Audi con la nuova A2 e-tron, introducendo la funzionalità di ricarica bidirezionale e trasformando l’accumulatore ad alta tensione in una riserva energetica mobile.

Il principio è quello del bidirectional charging, con la batteria che non si limita più a ricevere energia dalla rete elettrica, ma può restituirla per alimentare dispositivi esterni o contribuire al fabbisogno energetico di un’abitazione. Audi articola questa tecnologia attraverso due funzioni: V2L (Vehicle-to-Load) e V2H (Vehicle-to-Home). In futuro si aggiungerà anche V2G (Vehicle-to-Grid), destinato a restituire elettricità direttamente alla rete pubblica.

Tre batterie e due diverse tecnologie

La nuova Audi A2 e-tron sarà proposta con tre diverse capacità energetiche: 52, 61 e 84 kWh. Le prime due configurazioni utilizzano batterie agli ioni di litio con chimica LFP, mentre la versione più potente adotta celle NMC. Il primo caso è l’ideale per applicazioni dove l’accumulatore viene sottoposto a frequenti operazioni di carica e scarica. Nel secondo invece, le celle permettono di ottenere elevata densità energetica, condizione perfetta per quando si deve concentrare più energia in meno spazio.

Per le batterie LFP, Audi utilizza un’architettura Cell-to-Pack, nella quale le celle vengono integrate direttamente nel pacco batteria senza ricorrere alla tradizionale suddivisione in moduli. Così facendo, la Casa tedesca ottimizza l’utilizzo dello spazio disponibile, incrementando la densità energetica a livello dell’intero sistema.

Differenze tra V2L, V2H e V2G

La prima funzione è la V2L (Vehicle-to-Load). L’automobile diventa una fonte di alimentazione per dispositivi elettrici esterni. L’energia presente nell’accumulatore può essere utilizzata per ricaricare apparecchiature compatibili, trasformando il veicolo in un sistema energetico mobile. Una soluzione che può risultare utile durante le attività all’aperto, in viaggio dove non è disponibile la normale presa di corrente.

La V2H (Vehicle-to-Home) è una tecnologia che consente di utilizzare la batteria dell’auto come sistema di accumulo domestico. Attraverso una wallbox bidirezionale in corrente continua compatibile, l’energia immagazzinata nel veicolo può essere trasferita all’impianto elettrico dell’abitazione. L’elettricità può dunque essere accumulata nell’automobile e successivamente utilizzata per coprire parte dei consumi domestici.

Nel V2G (Vehicle-to-Grid) l’energia può essere immessa nella rete elettrica pubblica. L’auto diventa così un elemento potenzialmente integrabile nei sistemi di gestione della domanda e dell’offerta energetica. Audi precisa che questa possibilità arriverà in futuro e sarà subordinata alla disponibilità dell’infrastruttura compatibile.

Tempi di ricarica in 30 minuti

Audi ha lavorato anche sulle prestazioni di ricarica in corrente continua. La documentazione tecnica indica differenti livelli di potenza in funzione della configurazione della batteria, riuscendo a non superare mai i 30 minuti per passare dal 10 all’80%.

Capacità batteria 52 kWh (da 125 kW): ricarica in 24 minuti;

Capacità batteria 61 kWh (da 140 kW): ricarica in 26 minuti;

Capacità batteria 84 kWh (da 170 kW): ricarica in 29 minuti;

Capacità batteria 84 kWh (da 240 kW): ricarica in 29 minuti.

I tempi sono indicativi e dervano da condizioni di prova definite, nella realtà potrebbero subire variazioni. Audi punta dunque a dar vita a un nuovo concetto di mobilità elettrica, con l’auto che non sarà più soltanto un mezzo di trasporto, ma anche un accumulatore energetico.