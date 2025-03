Fonte: Ufficio Stampa Audi Più di 100 chilometri in elettrico per Audi A5 e-hybrid

Audi rinnova la sua gamma di auto ibride plug-in con due nuove motorizzazioni dedicate all’Audi A5, disponibile in versione berlina oppure in versione Avant, con carrozzeria station wagon. Le nuove motorizzazioni si caratterizzano per un’autonomia da record nell’utilizzo in modalità a zero emissioni. Si tratta, quindi, di due varianti pensate per la clientela alla ricerca di un’auto premium con una motorizzazione ibrida in grado di garantire tanti chilometri di percorrenza utilizzando il solo motore elettrico. Le nuove varianti della gamma A5 si chiamano Audi A5 e-hybrid e Audi A5 Avant e-hybrid. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle nuove varianti annunciate oggi dalla Casa dei quattro anelli.

Ibride con un’autonomia record in elettrico

Le varianti ibride con sistema plug-in dell’Audi A5, che ha debuttato lo scorso novembre con la nuova generazione, sono dotate di un motore 2.0 TFSI che viene abbinato a un motore elettrico a magneti permanenti. A disposizione della clientela ci sono due livelli di potenza, con la possibilità di scegliere tra la versione da 299 CV e 450 Nm e quella da 367 CV e 500 Nm.

In base alla versione scelta cambia il dato relativo all’accelerazione 0-100 km/h (5,9 secondi e 5,1 secondi, rispettivamente) mentre la velocità massima è sempre limitata elettronicamente a 250 km/h. Il punto di forza delle nuove ibride plug-in di Audi è rappresentato dal pacco batterie da 25,9 kWh lordi (20,7 kWh netti) che consente di raggiungere un valore record per quanto riguarda l’autonomia in modalità a zero emissioni.

Secondo i dati forniti da Audi, infatti, si può arrivare fino a 110 chilometri con un “pieno” della batteria, anche sfruttando la frenata rigenerativa. Il dato cambia leggermente in base alla motorizzazione e alla carrozzeria scelta. La Audi A5 e-hybrid, in ogni caso, è una vettura pensata per essere utilizzata (anche) in modalità a zero emissioni, con la possibilità di percorrere decine e decine di chilometri, soprattutto in città.

In un contesto di utilizzo urbano è possibile ipotizzare uno scenario in cui l’A5 in versione plug-in sia in grado di funzionare quasi esclusivamente in modalità elettrica, con un risparmio considerevole per il cliente in termini di costi di gestione. La vettura, in ogni caso, oltre alla modalità EV (in cui si attiva il solo motore elettrico) ha anche una modalità ibrida che consente di sfruttare tutto il sistema per ottimizzare consumi ed emissioni. Queste motorizzazione plug-in dovrebbero arrivare anche sulla nuova Audi A6, uno dei modelli più importanti del 2025 per la gamma della Casa dei quattro anelli.

Prezzi di listino

Le nuove Audi A5 e-hybrid arriveranno sul mercato a partire dal mese di aprile 2025. La Casa dei quattro anelli ha fissato l’apertura degli ordini per il prossimo 27 marzo. Per quanto riguarda il listino prezzi, la gamma e-hybrid partirà da 62.500 euro (il prezzo, per ora, si riferisce al mercato tedesco, in Italia sarà leggermente più alto). La gamma della versione Avant, invece, partirà da 64.150 euro. Per le versioni più potenti (da 367 CV di potenza complessiva) servono, rispettivamente, 70.900 euro e 72.550 euro, in base alla configurazione di carrozzeria scelta. Ricordiamo che il listino prezzi della gamma Audi A5 parte da 48.150 euro.