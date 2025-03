L'Audi A6 Avanti arriva finalmente in Italia con uno spirito sportivo che non disdegna l'eleganza. Il suo tratto caratteristico però resta la grande dotazione tecnologica

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi A6 Avant, ancora più tecnologia per il modello premium

Audi in questi anni ha sempre prodotto vetture di grande pregio e proprio per questo motivo c’era grandissima attenzione per l’arrivo della nuova A6 Avant. Si tratta nello specifico di un veicolo di fascia premium full size che sposa ai classici motori diesel e benzina che hanno scritto la storia del marchio la moderna tecnologia mild hybrid MHEV plus, che aumenta le prestazioni e riduce le emissioni. Si tratta di una vettura perfetta per ogni occasione.

Grazie a questa vettura Audi prosegue nel solco tracciato già nel 2024 dove si pone l’obiettivo di rinnovare a stretto giro tutta la sua gamma. Quest’auto ha un design moderno e accattivante, che si è preoccupato però anche dell’aerodinamica, con un coefficiente di resistenza in tal senso di appena 0,25, il miglior valore mai fatto registrare da un’Avant con motore a combustione nella gamma Audi.

Aerodinamica e motore danno un tocco sportivo

A contribuire in maniera massiccia in tal senso ci sono le prese d’aria regolabili nella parte anteriore, lo spoiler sul tetto e ai lati del lunotto posteriore i pannelli aerodinamici. La parte posteriore è arricchita, invece, da un diffusore accattivante e le linee del cofano, allungato, donano un tocco di eleganza ad una vettura che non disdegna il proprio carattere sportivo.

La tecnologia mild hybrid MHEV plus, resta uno dei punti di forza di quest’Audi A6 Avant. In abbinamento a questa tecnologia troviamo il 2.0 TDI a 4 cilindri che sprigiona 204 CV di potenza e il 3.0 TFSI a 6 cilindri, che arriva a 367 CV. Questo nuovo sistema è composto essenzialmente da tre componenti: batteria da 48 volt, alternatore-starter a cinghia (BAS) e il generatore del gruppo propulsore (PTG). Grazie a quest’ultimo dispositivo, l’auto è in grado di parcheggiare ed effettuare le manovre in maniera totalmente elettrica. L’A6 Avant, inoltre, funziona con energia elettrica anche quando in città si guida lentamente. Grazie al PTG, infine, viene prodotta una coppia aggiuntiva sino a 230 Newton metri e fino a 24 CV di potenza quando si parte o si sorpassa.

Tanta tecnologia per un comfort premium

La sensazione di guida di questa vettura è poi migliorata dallo sterzo integrale e le sospensioni pneumatiche adattive. Queste ultime in particolare servono a regolare l’altezza della carrozzeria e l’assorbimento degli urti. Lo sterzo integrale è un optional che può essere abbinato alla trazione integrale quattro. Quando si guida a basse velocità le ruote posteriori sterzano sino a 5 gradi nella direzione opposta alle anteriori rendendo la vettura più agile nel traffico cittadino. Grazie a questo tipo di volante il diametro di sterzata si riduce sino a un metro.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Gli interni di questa vettura naturalmente non sono da meno. Al centro di tutto viene messo il conducente che può usufruire di tecnologia di primissimo livello. Anche l’illuminazione è personalizzabile e si può scegliere tra 7 ferme luminose digitali diverse nella parte anteriore e posteriore. C’è poi il tetto panoramico in vetro regolabile. Il sistema audio è di livello con suono 3D di Bang & Olufsen. Audi poi offre anche la possibilità di dotare questa vettura con un pacchetto opzionale di climatizzazione automatica a quattro zone. All’interno della vettura sarà possibile poi usufruire anche della nuova intelligenza artificiale di ChatGPT integrata nel sistema operativo Android, con l’assistente vocale che risponde al comando di “Hey Audi”. L’A6 Avant può essere ordinata a partire da marzo 2025. Per quanto concerne il motore base TFSI 150 kW si parte da 58mila euro. Il 2.0 TDI con tecnologia MHEV plus, invece, ha un costo di partenza di 61.700 euro. Le prime consegne sono previste per fine maggio.