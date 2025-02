Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi A6, tutte le novità in arrivo

Audi è da sempre uno dei marchi più importanti a livello mondiale. Tra i suoi modelli di punta c’è sicuramente da annoverare l’A6, una berlina di fascia alta che rappresenta il segmento E. La prima serie di questa vettura è stata battezzata nel 1994 con il codice C4. Ad oggi sono 5 le versioni di questo veicolo, l’ultima delle quali è stata svelata nel 2018 e presto questo ventaglio dovrebbe arricchirsi con una nuova versione, che verrà svelata il prossimo 4 marzo.

Nelle concessionarie, a maggio 2025, arriverà la famiglia Avant, mentre la berlina sarà pronta per l’estate. L’Audi ha deciso di tornare nuovamente sui suoi passi, dopo che si era paventata l’ipotesi di fare una distinzione numerica per quanto concerne i propri modelli. L’idea, infatti, era quella di legare alle elettriche numeri pari e alle termiche numeri dispari. Alla fine però si è deciso per un ritorno al passato a partire proprio da questa nuova A6.

Interni e possibile motorizzazione

In base a questa cosa la vettura in questione continuerà a condividere il nome con l’elettrica. Quest’ultima però si differenzierà per l’aggiunta della scritta e-tron accanto. L’Audi A6 avrà anche motori termici e sarà disponibile in versione berlina a quattro porte e station wagon, in quest’ultimo caso con il nome Avant.

Per quanto riguarda gli interni di questa nuova Audi A6 dovrebbero essere identici a quelli dell’Audi A6 elettrica con un grande schermo OLED posto giusto al centro che comprende il quadro strumenti e il monitor a sfioramento del sistema multimediale. Anche per quanto concerne il passeggero ci sarà uno schermo dedicato. Particolare il tetto panoramico, che sarà in grado di cambiare trasparenza toccando un pulsante.

Per quanto riguarda la motorizzazione invece questa nuova Audi A6 2025, condivide la piattaforma PPC con la recente A5, quindi è facile immaginare che avremo gli stessi propulsori. Ci sarà il 4 cilindri 2.0 mild hybrid benzina e diesel, ma anche il V6 a benzina per la S6 e in seguito anche le versioni ibride plug-in.

Cosa ci aspetta

La presentazione della nuova Audi A6 verrà trasmessa in diretta il 4 marzo alle 14:00 sul canale ufficiale YouTube Audi. Il CEO, Gernot Döllner ha così presentato la vettura: “Stiamo scrivendo il prossimo capitolo della nostra storia Avant. La nuova Audi A6 unisce un design elegante e dinamico con un’aerodinamica eccezionale. Sistemi di guida efficienti ma ad alte prestazioni e tecnologia delle sospensioni all’avanguardia combinano sportività con un elevato livello di comfort, rendendo il viaggio in A6 un’esperienza di prima classe”.

Il numero uno dell’Audi ha anche affermato che il marchio punta a rinnovare la propria gamma nei prossimi anni, quindi è facile aspettarsi altre novità. Il brand teutonico purtroppo sta patendo proprio come la Casa madre Volkswagen una profonda crisi. Sul finire dello scorso anno ha dovuto avviare la chiusura della fabbrica di Bruxelles dove venivano prodotti i SUV elettrici. A questo punto, per sventare possibili nuovi tagli, sarà importante per Audi riuscire a far crescere gli introiti e questa A6 è sicuramente una vettura sulla quale il marchio dei quattro anelli punta tantissimo.