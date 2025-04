Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi A6 Sedan, nuovo vettura premium: lusso e tecnologia

Audi da sempre è un marchio famoso in tutto il mondo per le sue vetture premium che denotano un’eleganza fuori dal comune. L’ultima arrivata è la splendida A6 Sedan, un modello che promette tanta tecnologia e non solo. L’auto in questione è stata studiata nei minimi dettagli, soprattutto per essere aerodinamicamente efficiente. In particolare dietro ad una carrozzeria visivamente molto gradevole si nasconde un gioco sofisticato di flussi d’aria. Esteticamente la vettura ha uno sguardo aggressivo con un’ampia calandra a nido d’ape in cui sono incastonati i 4 anelli nella parte superiore. Il retrotreno, invece, si contraddistingue poiché è leggermente inclinato verso l’alto e ha due gruppi ottici accompagnati da una fascia luminosa sotto.

L’Audi A6 Sedan si configura come una vettura decisamente attenta al comfort del guidatore. Con le sospensioni pneumatiche adattive opzionali. Queste regolano l’altezza della carrozzeria e l’assorbimento degli urti. Inoltre queste sospensioni offrono anche un ulteriore vantaggio aerodinamico perché il veicolo si abbassa di 20 millimetri in modalità normale e in modalità dinamica l’auto si abbassa di ulteriori 10 millimetri. Inoltre l’A6 Sedan utilizza il livello ribassato anche ad alte velocità nella modalità Balanced ed Efficiency.

Il comfort di guida prima di tutto

Lo sterzo integrale opzionale, invece, offre maggiore maneggevolezza. In particolare la risposta del volante è migliorata notevolmente ed è più diretta. A bassa velocità le ruote posteriori sterzano sino a 5 gradi in direzione opposta a quelle anteriori, migliorando così la manovrabilità nel traffico urbano e nelle curve strette.

Nell’esperienza di guida un impatto importante lo rivestono anche i motori mild-hybrid MHEV plus di Casa Audi. Oltre al propulsore 2.0 TDI a quattro cilindri da 150 kW (204 CV), c’è anche il motore 3.0 TFSI a sei cilindri da 270 kW (367 CV) che presenta questa elettrificazione parziale. Il sistema MHEV plus migliora le prestazioni e abbassa le emissioni. Parcheggi e manovre sono completamente elettrici, ma anche a basse velocità funziona allo stesso modo. In decelerazione vengono recuperati sino a 25 kW.

Listino prezzo

Anche internamente l’auto si fa apprezzare per l’isolamento acustico, migliorato del 30% grazie a finestrini più sigillati e guarnizioni delle portiere ottimizzate. Inoltre gli pneumatici da 19 pollici o maggiori sono dotati di smorzatori di rumore. Nell’abitacolo è un tripudio di schermi, in particolare quello centrale è leggermente più indirizzato verso il guidatore che può così controllarlo più agevolmente. Allo stesso tempo accanto c’è un altro display per il passeggero. Ampia ed elegante anche la consolle centrale con due porta bicchieri e strumenti vari per controllare meglio l’auto.

L’Audi A6 Sedan verrà prodotta a Neckarsulm, un piccolo comune tedesco di poco più di 26.000 abitanti che si trova vicino la città di Stoccarda. È disponibile da metà aprile 2025, mentre la Avant era già pronta in Italia da marzo. La versione base con motore TFSI 150 kW parte da 55.500 euro, mentre per quanto concerne le consegne si parte dall’estate del 2025. La Casa tedesca punta tantissimo su questo modello. Anche gli operai ci sperano visto che la situazione non è delle più rosee. Come sappiamo, infatti, la crisi dell’automotive potrebbe portare presto proprio il brand dei 4 anelli ad operare pesanti tagli nelle proprie fabbriche.