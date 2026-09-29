Ufficio Stampa Audi Audi A6 e-tron entra nel Guinness: 1.338 km con una ricarica

Ansia da autonomia, questa sconosciuta. Un’Audi A6 Sportback e-tron performance ha percorso 1.338 chilometri con una sola ricarica, entrando ufficialmente nel Guinness World Records. Al volante della vettura tedesca, il campione europeo rally Miko Marczyk ha speso oltre 45 ore sulle strade polacche, chiamato a ridurre al minimo il consumo di energia.

Aperte le danze alle 01.55 dell’11 settembre 2026, Marczyk ha seguito il corso della Vistola, tra Cracovia, Sandomierz, Varsavia, Toruń e Grudziądz, fino a raggiungere Hel sul Mar Baltico e a quel punto ha affrontato il percorso inverso. Il viaggio si è concluso tra Toruń e Ciechocinek quando il contachilometri segnava 1.338 chilometri dalla partenza.

Consumi di appena 7,09 kWh/100 km

A sorprendere ancora più della distanza è il consumo medio registrato durante il tentativo: 7,09 kWh ogni 100 chilometri. Nel ciclo WLTP la stessa A6 Sportback e-tron performance dichiara invece valori compresi tra 13,6 e 15,8 kWh/100 km, praticamente il doppio rispetto a quanto ottenuto durante il record.

Le condizioni non erano quelle di un circuito chiuso. L’auto ha viaggiato nel traffico ordinario, compresi diversi tratti nelle ore di punta, a una temperatura media di circa 15 °C, scesa fino a 7 °C nelle prime ore del mattino a Grudziądz. Il progetto ha ricevuto il supporto di Volkswagen Financial Services, di cui Marczyk è ambasciatore.

“Audi A6 Sportback e-tron performance è stata la compagna ideale per conquistare questo record. La vettura può contare su 381 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La batteria ha una capacità netta di 94,9 kWh e il coefficiente di resistenza aerodinamica è eccezionalmente contenuto. Un mix votato alla massima efficienza”

Dai 774 ai 1.338 chilometri

Sulla carta l’autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP raggiunge 774 chilometri, ma i 1.338 coperti in Polonia non sono un “miracolo della batteria”: la differenza deriva soprattutto dal modo in cui l’auto è stata guidata. Marczyk ha lavorato sulla fluidità, anticipando il traffico e limitando accelerazioni e frenate brusche.

Un ruolo importante lo hanno avuto la pressione degli pneumatici e la frenata rigenerativa. Nell’utilizzo quotidiano il sistema di recupero dell’energia può gestire attraverso la frenata elettroidraulica circa il 95% delle decelerazioni, riducendo la quantità di energia dispersa durante i rallentamenti.

A contribuire al risultato pensa pure la forma della vettura, tradotto in un coefficiente aerodinamico CX di 0,21, il migliore mai ottenuto da un modello Audi. Il dato assume particolare rilevanza alle velocità più elevate, considerando che la Casa attribuisce alla resistenza dell’aria circa il 40% dei consumi registrati nel ciclo WLTP.

Batteria da 94,9 kWh e architettura a 800 Volt

La A6 Sportback e-tron è il secondo modello sviluppato sulla piattaforma elettrica PPE. La versione performance utilizzata per il record dispone di una batteria da 100 kWh nominali, dei quali 94,9 effettivamente utilizzabili, e sfrutta un’architettura elettrica a 800 Volt. La potenza raggiunge 381 CV, nonostante durante il viaggio polacco l’attenzione fosse evidentemente rivolta a tutt’altro che alle prestazioni.

I 1.338 chilometri non rappresentano quindi una nuova autonomia ufficiale della A6 Sportback e-tron e difficilmente saranno replicabili nella normale guida quotidiana, semmai il Guinness World Records mostra quanto possa cambiare il consumo quando aerodinamica, recupero dell’energia e soprattutto stile di guida vengono sfruttati con un unico obiettivo: spremere ogni chilometro disponibile dalla batteria.