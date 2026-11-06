Dopo più di trent'anni, Audi ha deciso di porre fine alla storia di A8 e l'azienda ha confermato come non ci sarà una sua erede, almeno nell'immediato futuro

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Audi Audi A8 senza un'erede: si chiude un'Era

Un’altra protagonista della storia dell’automobile si prepara a lasciare il proprio posto. Audi A8 è ufficialmente uscita di produzione nello stabilimento tedesco di Neckarsulm, mettendo fine a un capitolo durato 32 anni. Una decisione che segna un passaggio importante per la Casa dei Quattro Anelli e che racconta, allo stesso tempo, quanto sia cambiato il mercato delle auto di lusso.

La produzione dell’attuale seconda generazione è terminata verso la metà di ottobre, come riporta il canale tedesco auto-motor-und-sport.de, con Audi che ha già riconvertito la fabbrica per la produzione di A5 e A5 Avant. La Casa di Ingolstadt aveva già interrotto gli ordini da qualche mese, facendo così temporaneamente sparire A8 dalla gamma del brand.

Audi A8, una storia iniziata nel 1994

Presentata nel 1994, Audi A8 era nata con un obiettivo ambizioso: competere ad armi pari con Mercedes Classe S e BMW Serie 7, i punti di riferimento del tempo nel segmento. La prima generazione, identificata con la sigla D2, rappresentò un vero e proprio manifesto tecnologico per il marchio. A8 introdusse la struttura “Audi Space Frame”, realizzata in alluminio.

Una scelta ingegneristica particolarmente innovativa per l’epoca, sviluppata con l’obiettivo di contenere il peso della vettura senza compromettere rigidità strutturale e sicurezza. Un approccio che avrebbe contribuito a distinguere l’ammiraglia tedesca dalla concorrenza. Nel corso delle generazioni successive, A8 ha continuato a rappresentare il laboratorio tecnologico della Casa. Sistemi di assistenza alla guida, soluzioni per il comfort dei passeggeri, motorizzazioni di elevata potenza e tecnologie dedicate alla dinamica di marcia hanno accompagnato l’evoluzione del modello.

I motivi dello stop alla produzione

La conclusione della carriera A8 dipende molto dall’evoluzione del mercato automobilistico odierno. Negli ultimi anni, anche nel segmento premium, le preferenze dei clienti si sono progressivamente spostate verso i SUV. Una trasformazione che ha coinvolto praticamente tutti i costruttori e che ha ridotto gli spazi commerciali per le grandi berline tradizionali.

Audi ha seguito questa trasformazione ampliando progressivamente la propria famiglia di SUV. Q7 e Q8 rappresentano già due alternative importanti per chi cerca un’automobile di grandi dimensioni, mentre la futura Q9 è destinata a collocarsi al vertice dell’offerta del marchio. Il mercato delle ammiraglie tradizionali è diventato più selettivo e la redditività di questi modelli rappresenta una variabile importante nelle strategie dei costruttori.

Nuova generazione e l’ingresso di Porsche

Nel marzo del 2026, l’amministratore delegato Gernot Döllner aveva già indicato la volontà di sviluppare una nuova generazione entro il 2030, pur anticipando una pausa tra l’attuale modello e la sua eventuale erede. Porsche invece, nell’ottobre 2026, ha confermato di essere in contatto con Audi, entrambe facenti parte del Gruppo Volkswagen, per valutare possibili scenari produttivi sulla futura A8.

Tra le possibilità soluzioni vi è la produzione nello stabilimento di Lipsia, dove viene già assemblata Porsche Panamera. L’eventuale condivisione di una base tecnica con la vettura della Casa di Stoccarda potrebbe rappresentare una soluzione industriale interessante, contenendo così gli investimenti necessari per lo sviluppo di una nuova ammiraglia. Al momento non esiste una conferma definitiva sul futuro di A8 e l’unica certezza è che non ci sarà un suo ritorno nell’immediato.