Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Nuova Audi e-tron GT quattro: arriva la Granturismo definitiva

Audi ha portato al battesimo un nuovo modello per ampliare la famiglia e-tron GT, si tratta dell’Audi e-tron GT quattro, che va ad affiancare nella gamma le già note Audi S e-tron GT, Audi RS e-tron GT e Audi RS e-tron GT performance. Questa belva si contraddistingue in particolare per la potenza sprigionata dal proprio propulsore che è di 585 CV in modalità launch control, con una coppia massima di 625 Nm. Naturalmente tutto questo si traduce in uno scatto davvero bruciante, che gli permette di passare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi.

Per migliorare l’efficienza di questa vettura, la Casa dei quattro anelli ha lavorato anche sul peso riducendolo di 40 chilogrammi rispetto alle “sorelle” che sono presenti a listino. Tutto ciò è stato possibile principalmente grazie alla batteria da 105 kWh (97 kWh netti), che condivide con il resto della gamma. L’autonomia massima dichiarata dal colosso tedesco è di 622 km WLTP. Anche a livello di consumi i valori annunciati sono davvero al top (17,8-19,3 kWh ogni 100 km). Questo naturalmente permette un grande risparmio nei lunghi viaggi.

Prezzo da capogiro

Parliamo di una vettura di grande pregio che quindi può essere acquistata solo da una ristretta clientela, il prezzo infatti sarà a partire da 112.900 euro. Quest’Audi e-tron GT quattro è votata al Granturismo, le sue elevate prestazioni sono favorite dalla trazione quattro elettrica grazie ai due motori a elettroni, uno in corrispondenza di ciascuno assale. Il baricentro è molto ribassato, al punto da essere inferiore addirittura alla supercar Audi R8. La vettura in oggetto però è il giusto connubio tra sportività e comfort, grazie anche allo sterzo integrale e le sospensioni attive, che permettono di avere una risposta sempre precisa alla guida da parte dell’auto.

Siamo però nell’era in cui diventa fondamentale essere veloci in tutto. Negli ultimi anni, uno dei problemi delle vetture elettriche è stato proprio il tempo perso in fase di ricarica. Audi però ha pensato anche a questo. L’e-tron GT quattro, infatti, ha una potenza di ricarica pari a 320 kW e riesce a ripristinare 285 km in appena 10 minuti presso una stazione HPC. Inoltre grazie alla gestione termica e il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner, la vettura è in grado di calcolare in maniera del tutto istantanea quante volte sarà necessario fermarsi per ricaricarla così da raggiungere la destinazione prescelta.

Sportività e comfort

Come dicevamo però quest’auto è votata anche al comfort e grazie alle svasature lungo il pacco batteria, i passeggeri posteriori possono rilassarsi con una generosa abitabilità a livello di testa e gambe. Guidatore e passeggero anteriore invece possono godersi i sedili sportivi di serie, che sono regolabili a 8 vie. Quelli posteriori, invece, sono abbattibili e frazionabili 40/20/40. Ampio anche il bagagliaio che può ospitare 405 litri, a questo però si aggiunge anche un secondo vano posteriore di 77 litri. Questo gioiello tedesco viene prodotto presso l’Audi Böllinger Höfe, sito top di settore certificato carbon neutral, vicino lo stabilimento teutonico di Neckarsulm. Il suo esordio nelle concessionarie italiane è previsto per il quarto trimestre 2025. Insomma non proprio un veicolo adatto a tutte le tasche.