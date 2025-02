Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi fornisce una gamma di 11 modelli per i neopatentati

La recente riforma del Codice della Strada ha aperto nuove opportunità per i neopatentati che desiderano guidare un’Audi, la quale adesso offre una gamma di modelli che combinano sicurezza, tecnologia avanzata a prova dei giovani utenti della strada. Dunque, vediamo quali sono i modelli dei Quattro Anelli che rientrano nelle nuove disposizioni del Codice per i “neo-guidatori”.

I modelli Audi per neopatentati

A fine 2024 è entrata in vigore una modifica al Codice della Strada che ha esteso a tre anni lo status di neopatentato. Per essere guidabile da un neopatentato, un veicolo deve rispettare un rapporto potenza/peso non superiore a 75 kW/tonnellata. Inoltre, la potenza massima omologata è stata elevata a 105 kW (142 CV).

Grazie a queste nuove disposizioni, i neopatentati possono scegliere tra ben 11 modelli firmati Audi, declinati in 24 diverse motorizzazioni, tra cui opzioni diesel, benzina e full electric. L’offerta spazia dalle berline ai SUV compatti, passando per i modelli di alta gamma Sportback e Avant.

Modelli termici:

Audi A1 Sportback e A1 allstreet: queste compatte sono il punto di ingresso nel mondo Audi, disponibili nella versione 1.0 (30) TFSI 116 CV con cambio manuale o automatico S tronic a 7 rapporti;

queste compatte sono il punto di ingresso nel mondo Audi, disponibili nella versione 1.0 (30) TFSI 116 CV con cambio manuale o automatico S tronic a 7 rapporti; Audi A3 Sedan e A3 Sportback: disponibili con motorizzazioni analoghe alla A1, ma con l’aggiunta della tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e del cambio S tronic. Sono accessibili anche con il propulsore 2.0 (30) TDI 116 CV;

disponibili con motorizzazioni analoghe alla A1, ma con l’aggiunta della tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e del cambio S tronic. Sono accessibili anche con il propulsore 2.0 (30) TDI 116 CV; Audi Q2: il SUV compatto, aggiornato nel 2024 con un sistema di infotainment più avanzato, è guidabile con i motori 1.0 (30) TFSI 116 CV e 2.0 (30) TDI 116 CV.

Modelli full electric:

Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron: questi SUV compatti full electric sono tra i modelli BEV (Battery Electric Vehicle) più venduti di Audi in Italia e nel mondo3. Sono disponibili in diverse varianti, tra cui la 40 e-tron a trazione posteriore da 204 CV, la 45 e-tron da 286 CV (trazione posteriore o integrale quattro) e la top di gamma 55 e-tron quattro da 340 CV;

questi SUV compatti full electric sono tra i modelli BEV (Battery Electric Vehicle) più venduti di Audi in Italia e nel mondo3. Sono disponibili in diverse varianti, tra cui la 40 e-tron a trazione posteriore da 204 CV, la 45 e-tron da 286 CV (trazione posteriore o integrale quattro) e la top di gamma 55 e-tron quattro da 340 CV; Audi Q6 e-tron e Q6 Sportback e-tron: basati sulla piattaforma nativa elettrica PPE, questi SUV offrono una dinamica di guida avanzata. La versione d’ingresso Audi Q6 e-tron a trazione posteriore eroga 292 CV e 450 Nm. La declinazione SUV coupé Audi Q6 Sportback e-tron raggiunge un’autonomia massima di 547 chilometri WLTP;

basati sulla piattaforma nativa elettrica PPE, questi SUV offrono una dinamica di guida avanzata. La versione d’ingresso Audi Q6 e-tron a trazione posteriore eroga 292 CV e 450 Nm. La declinazione SUV coupé Audi Q6 Sportback e-tron raggiunge un’autonomia massima di 547 chilometri WLTP; Audi A6 e-tron (Sportback e Avant): anche questi modelli, basati sulla piattaforma PPE, sono disponibili per i neopatentati nella variante d’accesso da 326 CV e 435 Nm, con un’autonomia fino a 627 chilometri WLTP.

Audi sicurezza di serie a supporto dei meno esperti

Audi pone grande attenzione alla sicurezza dei suoi veicoli, soprattutto per i neopatentati. Tutti i modelli, a partire dal secondo livello di allestimento, sono dotati di serie di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Tra questi, spiccano:

cruise control adattivo: regola automaticamente la velocità per mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che precedono;

regola automaticamente la velocità per mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che precedono; assistenza al mantenimento di corsia: previene gli abbandoni involontari della traiettoria tramite segnalazioni e interventi correttivi;

previene gli abbandoni involontari della traiettoria tramite segnalazioni e interventi correttivi; ausilio al parcheggio: grazie a sensori visivi e sonori anteriori e posteriori, facilita le manovre di parcheggio.

Con un pacchetto tecnologico come quello offerto dal brand tedesco, anche i più apprensivi possono dormire sonni tranquilli.