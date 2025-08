Audi Urban Value è la nuova soluzione per il noleggio dei modelli della gamma della Casa dei quattro anelli che conviene a chi percorre pochi chilometri

Ufficio Stampa Audi Audi lancia il noleggio per chi percorre pochi chilometri

Audi Financial Services ha annunciato il lancio di una formula di noleggio che punta a soddisfare le esigenze dei clienti che percorrono pochi chilometri ma che non intendono rinunciare all’affidabilità e alle caratteristiche premium dei modelli della Casa dei quattro anelli. La nuova formula si chiama Audi Urban Value e si caratterizza per un canone base fisso e inferiore fino a oltre il 40% rispetto alle soluzioni di noleggio convenzionale. Questa soluzione è disponibile per diversi modelli della gamma Audi e rappresenta oggi una delle opzioni più interessanti per i clienti alla ricerca di una soluzione di noleggio conveniente, soprattutto per la guida in città con una percorrenza annuale ridotta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova soluzione proposta dalla Casa tedesca.

Come funziona

La nuova formula Audi Urban Value è una soluzione per il noleggio a lungo termine con una durata di 36 mesi e una percorrenza inclusa di 3.000 chilometri. Per i clienti c’è la comodità di sfruttare un canone base fisso per tutta la durata del contratto oltre alla possibilità di associare tutti i servizi assicurativi, di assistenza e di mobilità previsti per il noleggio convenzionale.

Raggiunta la soglia dei 3.000 chilometri prevista dal contratto, è previsto un costo al chilometro di 0,29 euro che va ad aggiungersi al canone fisso. La rilevazione della percorrenza avviene in modo completamente automatico, sfruttando un dispositivo installato a bordo. Il cliente può monitorare l’utilizzo tramite un’app dedicata.

La nuova soluzione proposta da Audi Financial Services rappresenta un’aggiunta importante per l’offerta commerciale. Scegliere un nuovo modello Audi in noleggio diventa ora sempre più vantaggioso e conveniente. Chi percorre pochi chilometri può sfruttare oggi un’offerta dedicata molto interessante che si estende anche per chi ha conseguito da poco la patente, con la possibilità di puntare sui modelli compatibili inclusi nella gamma Audi per neopatentati.

I modelli disponibili

Audi Urban Value è disponibile per la gamma compatta di Audi e, quindi, per la Audi A1, la Audi Q2 e la Audi A3. Si tratta di una soluzione pensata per chi percorre pochi chilometri. I clienti, sfruttando la riduzione del canone, possono ottenere uno sconto sul canone di noleggio e, quindi, ridurre i costi per mettersi alla guida di un modello Audi.

Considerando l’offerta attuale è possibile, ad esempio, puntare sulla Audi A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic MHEV 48V Business Advanced. La vettura è disponibile con anticipo di 5.000 euro e con un canone di noleggio ridotto a 323 euro anziché 554 euro con un risparmio del 42% rispetto al noleggio convenzionale (della durata di 36 mesi e con una percorrenza di 30.000 chilometri).

In alternativa, è possibile puntare sulla Audi A1 Sportback 30 TFSI nell’allestimento S line edition, proposta con un anticipo di poco più di 5.000 euro e con un canone di 269 euro. In questo caso, il risparmio rispetto al noleggio convenzionale è del 43% Una soluzione analoga è disponibile per la Audi Q2 30 TDI S line edition, disponibile con un anticipo di poco superiore a 4.900 euro e un canone di 299 euro, con un risparmio del 41% rispetto al canone del noleggio convenzionale.