Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Audi Audi Nuvolari: la nuova supercar da 1.001 CV

Ci sono nomi che non appartengono soltanto alla storia dell’automobilismo. Sono simboli. Tazio Nuvolari è uno di questi. Il pilota mantovano che sfidava il limite quando il concetto stesso di limite sembrava ancora da inventare torna oggi a vivere in una vettura destinata a lasciare il segno. Audi ha scelto infatti di rendere omaggio al “Mantovano Volante” con una supercar estrema che porta il suo nome e che rappresenta il massimo della tecnologia sviluppata dai Quattro Anelli.

Presentata al pubblico italiano a Mantova, città natale del campione, la nuova Audi Nuvolari nasce come manifesto tecnologico del marchio tedesco e raccoglie idealmente l’eredità delle leggendarie Auto Union con cui Nuvolari scrisse alcune delle pagine più memorabili del motorsport.

Un tributo alla leggenda

La scelta del nome non è casuale. Tazio Nuvolari conquistò il Gran Premio d’Italia del 1938 al volante dell’Auto Union Type D, vettura che rappresentava il vertice dell’ingegneria dell’epoca. Oggi Audi utilizza quello stesso spirito pionieristico per una hypercar destinata a diventare una delle sue creazioni più esclusive.

La carrozzeria in fibra di carbonio, le soluzioni aerodinamiche avanzate e il forte legame con il mondo delle competizioni raccontano una vettura nata senza compromessi. Più che un semplice modello di serie, la Nuvolari è un laboratorio viaggiante che anticipa molte delle tecnologie destinate ai futuri modelli del marchio.

Oltre mille cavalli

Sotto la carrozzeria trova spazio il primo powertrain ibrido plug-in sviluppato per una supercar Audi. Il sistema combina un motore V8 4.0 biturbo con tre motori elettrici per una potenza complessiva di ben 1.001 CV. Le prestazioni sono quelle di una vera hypercar.

Lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in appena 2,6 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h bastano 6,8 secondi. La velocità massima supera i 350 km/h, rendendola l’Audi di serie più veloce e potente mai realizzata.

Ad affiancare il sistema propulsivo arriva una nuova evoluzione della trazione integrale quattro, capace di distribuire la coppia in modo predittivo tra gli assali e persino tra le singole ruote. Il pacchetto tecnico viene completato dai freni Audi Ceramic Pro con dischi in carbonio derivati dall’esperienza maturata in Formula 1.

L’Italia nel progetto

L’impronta italiana è evidente in più aspetti. Il design porta la firma di Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi AG, mentre una parte fondamentale dello sviluppo è passata dal Centro Tecnico di Nardò, utilizzato per i test ad alta velocità.

Anche il programma Formula 1 della Casa tedesca ha avuto un ruolo importante. L’aerodinamica attiva è stata affinata con il contributo dei piloti Audi F1 Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, mentre diverse soluzioni relative alla gestione dinamica e all’impianto frenante derivano direttamente dall’esperienza maturata nelle competizioni.

Solo 499 esemplari

Audi Nuvolari sarà prodotta in appena 499 unità. Un numero limitato che ne accresce ulteriormente l’esclusività, ma che non rappresenta il vero obiettivo del progetto. Per Audi questa vettura è soprattutto un concentrato di innovazione destinato a influenzare l’intera gamma futura.

Colpisce anche il tempo necessario per svilupparla: appena 405 giorni, un risultato che testimonia il nuovo approccio progettuale adottato dal costruttore tedesco. Più che una supercar, la Nuvolari è un ponte tra passato e futuro. Un omaggio a uno dei più grandi piloti di sempre e, allo stesso tempo, il manifesto su ciò che Audi vuole diventare nell’era dell’elettrificazione e delle prestazioni estreme.