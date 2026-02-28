Audi Q2, il SUV compatto "nativo digitale", è pronto alla consegna immediata in stock: motori TFSI e TDI fino a 300 CV, tecnologie d'avanguardia e versioni dedicate ai neopatentati

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Audi Audi Q2, tutte le versioni sono disponibili in stock

Audi Q2 rappresenta molto più di un semplice veicolo d’accesso alla celebre famiglia “Q” dei quattro anelli, ma la porta d’ingresso in un universo di stile e funzionalità che ha saputo ridefinire il concetto di SUV compatto. Fin dal suo debutto nel 2016, questa vettura ha saputo intercettare i desideri del pubblico italiano, collezionando oltre 75.000 esemplari venduti grazie a un mix sapiente di design audace e tecnologie d’avanguardia. Oggi, Audi Q2 è disponibile in stock in tutte le sue varianti e motorizzazioni, pronta per essere guidata senza lunghe attese.

All’avanguardia prima di altre

La forza della Q2 si rivela al primo sguardo attraverso un look muscolare e distintivo, la cui massima espressione è l’caratteristica “lama” in corrispondenza dei montanti posteriori, un elemento di design personalizzabile in diversi colori che rende ogni esemplare unico. Tuttavia, la bellezza di questa vettura non è solo superficiale; basata sulla solida piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen, la Q2 è nata come una vera e propria “nativa digitale”.

È stata lei, infatti, a introdurre nel segmento compatto dotazioni di prestigio come i proiettori Audi Matrix LED e il cruscotto digitale Audi virtual cockpit, trasformando l’abitacolo in un centro di controllo tecnologico e intuitivo. Tutte soluzioni che, poi, abbiamo visto trapiantare su ulteriori veicoli della Casa di Ingolstadt.

Le tante motorizzazioni

Sotto il cofano, la versatilità tecnica permette di soddisfare ogni esigenza, dall’utilizzo prettamente urbano ai viaggi più dinamici. Il punto d’accesso alla gamma è il tre cilindri 1.0 (30) TFSI da 116 CV, un motore sovralimentato che garantisce efficienza e brio, risultando inoltre accessibile ai neopatentati. Salendo di livello, il quattro cilindri 1.5 (35) TFSI da 150 CV introduce la raffinata tecnologia cylinder on demand (COD), capace di disattivare temporaneamente due cilindri ai carichi medi e bassi per ottimizzare i consumi. Per chi macina chilometri, Audi propone il classico 2.0 TDI da 116 CV (anch’esso per neopatentati) o 150 CV, quest’ultimo disponibile anche con la celebre trazione integrale quattro.

Per chi non vuole rinunciare alle prestazioni pure, la punta di diamante è la Audi SQ2: equipaggiata con un performante 2.0 TFSI da 300 CV, è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. La dinamica di guida può essere ulteriormente affinata scegliendo tra tre diverse varianti d’assetto — standard, sportivo o con ammortizzatori regolabili — a testimonianza di un DNA sportivo che non scende a compromessi.

Il listino prezzi

Entrare in possesso di questa eccellenza tecnologica è reso ancora più semplice dalla formula Audi Value, introdotta nel 2017 per garantire la sicurezza del valore futuro dell’auto. Questo strumento consente di finanziare solo una parte del costo totale, permettendo di guidare, ad esempio, una Audi Q2 1.5 (35) TFSI S tronic S line edition con una rata mensile di 349 euro, che include già l’estensione di garanzia e il piano di manutenzione.

Con un listino che parte da 32.500 euro, la Audi Q2 (scelta come compagna di viaggio anche dalla cantante Arisa) si conferma la scelta ideale per chi cerca un SUV compatto premium, tecnologicamente avanzato e, soprattutto, immediatamente disponibile. Vantaggi che oggi fanno sicuramente la differenza, senza contare che nella versione di accesso – come rivelato poc’anzi – questa vettura può essere guidata anche dai neopatentati.