Ufficio Stampa Audi La nuova motorizzazione Diesel dell'Audi Q3 libera 193 CV e 400 Nm sin dai primi regimi

Il Diesel continua a dettare legge tra i SUV premium: la Audi Q3 (anche in versione Sportback) accoglie a listino la nuova motorizzazione 2.0 TDI da 193 CV. Rigorosamente abbinato alla leggendaria trazione integrale quattro, il sistema di propulsione, lo step più potente della gamma a gasolio, promette di offrire coppia vigorosa e sicurezza dinamica in ogni condizione climatica, ribadendo la superiorità tecnica del motore TDI, che ad oggi “anima” oltre la metà delle Q3 vendute.

I prezzi di listino

L’evoluzione del 2.0 TDI porta in dote 193 CV e una coppia massima di 400 Nm, a garanzia di una progressione fluida e una reattività superiore ai modelli entry-level. La motorizzazione è configurabile su entrambe le carrozzerie dell’Audi Q3: si parte dai 52.100 euro per la carrozzeria standard, mentre per la Sportback ne servono almeno 54.100. Gli allestimenti previsti sono i più ricchi della gamma: Business, Business Advanced ed S line edition, che comprendono dotazioni hi-tech e finiture di pregio già in grado di riscuotere i favori di un pubblico esigente.

Il passaggio dai 150 CV alla nuova unità si traduce in uno scatto molto deciso: 7,5 secondi nello 0-100 contro i 9,3 precedenti. A sua volta la velocità di punta ne giova, arrivando a 221 km/h, e il lavoro dei tecnici si nota anche sull’efficienza, che resta il punto forte del modello nonostante l’incremento di potenza. Nonostante la potenza extra, i consumi dichiarati rimangono tra 6,1 e 6,8 litri/100 km, merito del lavoro svolto sulla riduzione degli attriti interni e sulla gestione termica dei circuiti.

Tutto ruota attorno alla trazione integrale quattro. Grazie alla frizione elettroidraulica a lamelle, il sistema non si limita a scaricare la potenza a terra, ma analizza costantemente il fondo stradale per adattare la spinta tra gli assi e consentire così un bilanciamento dei pesi ottimale. In circostanze normali, la potenza è gestita prevalentemente dall’asse anteriore per risparmiare carburante. Tuttavia, non appena il sistema rileva una perdita di aderenza o una guida più sportiva in curva, interviene una pompa elettrica che spinge i dischi della frizione, trasferendo coppia al retrotreno in una frazione di secondo. Di conseguenza, la ripartizione della spinta totalmente variabile garantisce grip sulla neve, stabilità sul bagnato e una precisione chirurgica nelle traiettorie veloci.

La modalità “offroad+”

L’eleganza da città non deve ingannare: la specifica modalità “offroad+” del drive select tradisce le radici da SUV. La funzione permette di regolare tutti i parametri dell’Audi Q3: l’erogazione del motore guadagna fluidità, il cambio a doppia frizione S tronic adatta i passaggi di marcia, e persino l’ABS e le sospensioni (se adattive) si tarano per affrontare il fango o le strade bianche con la massima efficacia. Lontano dall’asfalto, la vettura continua a rispondere in modo ottimale alle richieste del conducente, che si sente sempre in pieno controllo al volante, pure sui sentieri più accidentati.

Con questo aggiornamento, la famiglia Q3 si completa offrendo una scelta che spazia dai moderni plug-in hybrid ai benzina mild-hybrid, senza smentire una verità: per gli utenti abituati a macinare chilometri nel quotidiano, il Diesel di fascia alta rimane una scelta pressoché insuperabile.