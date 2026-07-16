Il terzo modello della serie "Q", più compatto delle Audi Q5 e Q7, nella versione MY27 aggiunge più tecnologia, comfort e sicurezza

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Ufficio Stampa Volkswagen Nuove dotazioni di serie Audi Q3 MY27

Nel 2025 è stata presentata la terza generazione della Q3, confermandosi uno dei SUV più apprezzati della gamma Audi. Per non rimanere indietro rispetto alla concorrenza, la vettura a ruote alte si è rinnovata all’insegna di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. L’Audi Q3 e la sua variante coupé Q3 Sportback nel terzo trimestre di quest’anno arriveranno nelle concessionarie con il Model Year 2027 con un leggero lifting estetico.

Pur non crescendo la voce prezzi, i miglioramenti in termini di dotazioni di serie, sicurezza e integrazione digitale sono notevoli. Il marchio dei Quattro Anelli ha puntato a un netto sviluppo della entry level della gamma Q3, battezzata Business. Nella MY27 saranno presenti svariati accessori in precedenza solo opzionali o riservati agli allestimenti superiori, come il climatizzatore automatico bizona, il riscaldamento dei sedili anteriori, la retrocamera e la chiave comfort che consente l’avviamento della vettura senza l’uso fisico della chiave.

Nuove dotazioni di serie

Negli allestimenti più ricchi, come Business Advanced ed S line, la sicurezza è al primo posto con l’integrazione di serie del side assist, dell’exit warning e del rear cross-traffic assist, novità essenziali per prevenire pericolosi incidenti durante i cambi di corsia o le manovre in retromarcia. Superiore anche il livello di digitalizzazione all’interno dell’abitacolo: debuttano, a richiesta, lo schermo del passeggero da 10,9 pollici che offre un palcoscenico hi-tech e il phone box evoluto per la ricarica induttiva.

La soluzione, già presente sui modelli di gamma alta come la Audi Q6 e-tron, permette al passeggero anteriore di interagire con il sistema di bordo senza dover infastidire il conducente, affiancandosi al sistema collaudato dell’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e al display centrale da 12,8 pollici. Maggiore attenzione è stata riservata anche alla gestione dei dispositivi portatili: il sistema di ricarica induttiva (phone box) risulta ora più potente (25 Watt) e, soprattutto, refrigerato per evitare il surriscaldamento dello smartphone.

I tecnici tedeschi hanno creato anche un sistema di allineamento magnetico che consente al telefono di rimanere in posizione sempre corretta in moto. Per i passeggeri nella zona posteriore sono ora disponibili tre porte USB-C con potenze di ricarica fino a 100 Watt, in grado di ricaricare anche i computer portatili. Audi ha trasformato l’abitacolo della Q3 e la sua variante coupé Q3 Sportback in un vero ufficio mobile.

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Sempre più sicura

A bordo dell’Audi Q3 MY27 spicca l’evoluzione del cruise control adattivo, connesso ai dati online per adattare velocità e distanza di sicurezza, per avere tutte le informazioni in tempo reale sul traffico e sulla velocità media su un determinato percorso. L’aggiornamento rende la guida più fluida e sicura con un sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, già di serie, integrato da una specifica telecamera per il monitoraggio allo scopo di registrare con celerità eventuali cali di attenzione e attivare misure di contrasto.

Le versioni ibride plug-in (e-hybrid) ora presentano la funzione Plug & Charge (PnC) che offre, presso le stazioni IONITY ed Ewiva, un riconoscimento automatico alla connessione del cavo, avviando la ricarica e il pagamento senza necessità di app o schede fisiche. La capacità di traino delle versioni plug-in è stata aumentata di ben 600 kg, raggiungendo ora i 2.000 chilogrammi totali, dettaglio rilevante per i lavoratori. L’Audi Q3 TFSI 150 CV Business parte da 44.200 euro e arriva sino a 56.800 euro nella versione e-hybrid da 272 CV S line. Invariata anche la gamma motori e allestimenti della versione Sportback, che costa 2.000 euro in più.