Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Dopo una fase critica con numeri di vendita a ribasso, Audi vuole rialzare la china con la seconda serie di uno dei modelli più amati. Il C-SUV dei Quattro anelli presenta una lunghezza di 4,53 metri – 3 cm in più rispetto alla prima generazione – enfatizzando i tratti sportivi con un nuovo frontale caratterizzato da una imponente calandra single frame, in posizione rialzata rispetto alla serie uscente, e dalla conformazione dei proiettori più affilata.

Il retrotreno spicca per la pulizia delle linee, l’estrattore sportivo e l’inedita fascia luminosa che, in una unica soluzione, crea una striscia continua con i fanali. I gruppi ottici sono presi dalla nuova Q3 e dalla sorella alla spina Audi A6 e-tron. Un nuovo linguaggio stilistico che dona modernità e quel pizzico di aggressività che mancava. Il SUV coupé compatto sarà nei concessionari da fine anno a un prezzo di listino che parte da 44.500 euro, offrendo una ampia scelta di motori. Prezzi da 45.800 euro per la variante modale 2.0 TDI 150 CV S tronic e da 51.800 euro per la variante plug-in e-hybrid 272 CV.

La gamma di motorizzazioni

L’entry level è il quattro cilindri 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia con la tecnologia mild-hybrid a 48V. Vanta la trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e il sistema cylinder on demand (COD). Con carichi medio bassi, la tecnologia COD disattiva temporaneamente il secondo e il terzo cilindro chiudendo le valvole di aspirazione e di scarico e stoppando sia l’iniezione sia l’accensione, a vantaggio dell’efficienza.

Si passa poi al quadricilindrico 2.0 TFSI associato alla trazione integrale quattro. Sprigiona 204 CV e 320 Nm o, nello step più performante, si viaggia su 265 CV e 400 Nm. Il brand di Ingolstadt, facente parte del Gruppo Volkswagen, punta all’efficienza con soluzioni intelligenti. Il quattro cilindri 2.0 TDI da 150 CV è associato alla trazione anteriore e al cambio S tronic a 7 marce ed è capace di sprigionare 150 CV e 360 Nm. Quanto alla tecnologia plug-in, Audi Q3 Sportback e-hybrid offre una potenza complessiva di 272 CV (+27 CV rispetto al precedente modello), un’autonomia di 118 chilometri nel ciclo Wltp e una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi.

Il quattro cilindri in linea 1.5 TFSI evo2 ha preso il posto dell’unità 1.4 TFSI della precedente generazione con un’efficienza super nel ciclo Miller, sfruttando l’ottimizzazione del raffreddamento delle camere di combustione, l’iniezione diretta della benzina a 350 bar e le canne dei cilindri rivestite al plasma per limitare gli attriti. L’unità elettrica è integrata nel cambio S tronic a 6 rapporti. La capacità nominale della nuova batteria ad alta tensione si attesta a 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), risultando raddoppiata rispetto al passato.

Tecnologia all’avanguardia

Audi Q3 Sportback dispone di sospensioni standard o sportive, ammortizzatori adattivi a doppia valvola che consentono di variare il flusso d’olio negli steli in funzione dei parametri rilevati da molteplici sensori. Il piacere di guida è assicurato da tre varianti di assetto. Lo spazio a bordo, in un abitacolo curato con IA integrata e il selettore del cambio posto sul piantone dello sterzo, non manca sulla seconda gen dell’Audi Q3 Sportback. L’auto tedesca può vantare un bagaglio di 488 litri espandibili a 575 litri, avanzando al massimo i sedili posteriori e di circa 1.289 litri con lo schienale del divanetto abbassato.

Lato sicurezza, sono presenti numerosi sistemi di assistenza alla guida evoluti, tra cui il sistema di ausilio al parcheggio plus, l’assistenza al mantenimento della corsia con emergency assist e la frenata automatica d’emergenza basata sull’interazione tra radar e telecamere, per evitare incidenti. Audi mette a disposizione undici tinte di carrozzeria e cerchi in lega di dimensioni da 17 a 20 pollici nonché sette pacchetti per personalizzare gli interni.