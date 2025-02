Fonte: Ufficio Stampa Audi La gamma elettrica Audi si aggiorna

Audi ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma con il lancio della nuova Audi Q4 40 e-tron, nuova variante entry level della gamma del SUV compatto full electric della Casa dei quattro anelli. Si tratta di un progetto strategicamente molto importante: Audi ha bisogno di crescere nel segmento delle auto elettriche e proporre un nuovo SUV a prezzo più basso può aiutare a raggiungere una fetta maggiore di potenziali clienti. Audi ha confermato che la nuova variante del SUV sarà disponibile a brevissimo e ha già ufficializzato quale sarà il listino del nuovo modello.

Il nuovo SUV di Audi

Audi Q4 40 e-tron diventa la nuova variante di accesso alla gamma della Audi Q4 e-tron che va ad affiancarsi alla 35 e-tron. Tra le caratteristiche tecniche del SUV compatto troviamo un motore elettrico sincrono a magneti permanenti con potenza massima di 204 CV e una coppia motrice massima di 310 Nm. Come per la versione 45 e-tron, che arriva fino a una potenza massima di 286 CV, anche questa variante è dotata di trazione posteriore.

Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità massima è limitata a 160 km/h (il valore è limitato elettronicamente) mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in 8,1 secondi. Sotto la scocca, il SUV può contare su di una batteria da 63 kWh (59 kWh netti). Sulla base dei dati forniti dall’azienda, la nuova Audi Q4 40 e-tron è in grado di garantire un’autonomia fino a 412 chilometri che diventano 423 chilometri scegliendo la variante Sportback, dotata delle stesse caratteristiche tecniche.

I dati sull’autonomia reale, naturalmente, dovranno essere verificati dopo i consueti test post lancio. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica in corrente continua da 165 kW che permette di ripristinare fino a 155 chilometri di autonomia in appena 10 minuti di “rifornimento”. Da segnalare anche una capacità di traino di 1.000 kg con una pendenza del 12% e di 1.200 kg con una pendenza dell’8%.

Prezzo e disponibilità

Audi ha confermato che la nuova Audi Q4 40 e-tron sarà disponibile a brevissimo in Italia. Il nuovo modello della gamma Audi, infatti, entrerà in fase di prevendita già a partire dalla seconda metà del mese di febbraio (quindi dalla prossima settimana). Per quanto riguarda il listino prezzi, invece, l’azienda ha confermato che si partirà da 49.900 euro mentre per la variante Sportback è previsto un listino di partenza di 51.100 euro (i prezzi si riferiscono al mercato italiano).

La dotazione di serie comprenderà il pacchetto di navigazione MMI plus, i servizi Audi connect navigation & infotainment e la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 10,25” oltre al portellone elettrico e ai sedili riscaldabili. C’è anche l’integrazione con ChatGPT per consentire ai clienti di sfruttare l’intelligenza artificiale a bordo.

Ricordiamo che la gamma dell’Audi Q4 è particolarmente ricca e completa, con anche le varianti più prestanti (e costose) come la 45 e-tron e la 55 e-tron. Il modello è un componente centrale della gamma Audi e, nel corso del 2024, è riuscito a entrare nella Top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia, superando quota 2.000 unità e risultando il secondo SUV di segmento D più venduto, tra i modelli full electric, nel nostro Paese.