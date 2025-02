Fonte: Ufficio Stampa Audi Il prototipo di Audi mostra le potenzialità della PPE

La gamma Audi continua a evolversi e la Casa dei quattro anelli è sempre alla ricerca di nuove soluzioni in grado di estendere la presenza del brand a segmenti inediti, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze della clientela e attivare nuovi potenziali acquirenti. A conferma di quanto detto, Audi ha svelato un nuovo prototipo. Si tratta dell’Audi Q6 e-tron offroad concept, evoluzione dal marcato carattere offroad, dell’Audi Q6, uno dei modelli più apprezzati della gamma del marchio tedesco.

La concept car è stata messa alla prova nella giornata di ieri, in occasione della FAT Ice Race, Zell am See, in Austria. L’azienda ha anche pubblicato, tramite i suoi canali social, una serie di video dedicati al prototipo. Si tratta di un’ulteriore applicazione dell’apprezzata piattaforma PPE, base di partenza della Q6 e-tron e di vari modelli del Gruppo Volkswagen. La piattaforma ha già dimostrato di essere adatta a supportare modelli sportivi, come la Q6 e-tron Performance.

Una Q6 estrema

La nuova Audi Q6 e-tron offroad è dotata di due motori elettrici, per una potenza combinata di 380 kW, e si caratterizza per un aumento di 160 mm dell’altezza di marcia oltre che per una carreggiata più larga di 250 mm. Il prototipo è in grado di salire su pendenze fino a 45 gradi, con una velocità massima di 175 km/h che si rivela la soluzione giusta, secondo l’azienda, per un fuoristrada. Il veicolo è in grado di raggiungere una coppia combinata su tutte le ruote davvero elevata, con un picco di 13.400 Nm (disponibili per 10 secondi), come confermano i dati tecnici forniti dall’azienda.

Gernot Döllner, CEO di Audi, ha così commentato il debutto della nuova concept car: “offroad Q6 e-tron è una reinterpretazione della quattro. Il modello mostra il potenziale che la nostra piattaforma per tutti i veicoli elettrici ha già oggi. Questo veicolo può rivendicare nuovi territori. Non vediamo l’ora di vedere le reazioni dei nostri clienti a questa vettura altamente emotiva“.

Alla base del progetto c’è la Premium Platform Electric ovvero la piattaforma nota come PPE. Gli appassionati del mondo dei motori conoscono bene questa piattaforma, su cui Audi (ma anche Porsche) ha scommesso in modo deciso con l’obiettivo di sviluppare modelli a zero emissioni in grado di offrire tanta potenza oltre che un’elevata flessibilità nell’adattarsi a vari contesti di utilizzo.

Audi ha anche diffuso alcune immagini che mostrano la concept car in azione in quello che può essere il suo habitat naturale ovvero un percorso offroad innevato. Durante le sequenze, il modello realizzato da Audi si mostra perfettamente a suo agio in questo contesto.

Un futuro da modello di serie?

Per il momento, la Audi Q6 e-tron offroad deve essere considerata come una concept car in grado di mostrare al mondo delle quattro ruote le capacità di Audi e le potenzialità della piattaforma PPE. Il futuro, però, potrà riservare delle sorprese e un’evoluzione del prototipo in modello di serie (magari meno estremo) non può essere esclusa. Come sottolineato dallo stesso CEO, Audi attende di scoprire le reazioni della clientela in merito a questo nuovo progetto, senza dubbio molto interessante. Nel frattempo, la Q6-tron è disponibile sul mercato con un listino prezzi che parte da oltre 68.000 euro.