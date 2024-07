Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Audi Q6 e-tron, autonomia da record: il futuro della mobilità elettrica

Si amplia sempre più l’offerta alla spina di Audi, con la Casa tedesca che propone ai suoi clienti nuove vetture con tecnologie sempre più d’avanguardia. E tra queste la punta di diamante è di certo Audi Q6 e-tron, primo modello di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica Ppe che rappresenta un salto tecnologico per la mobilità elettrica premium del brand dei quattro anelli. Un SUV 100% elettrico che può vantare su un’autonomia da record e, soprattutto, su una batteria da 800 volt capace di ricaricarsi in 10 minuti dando la possibilità di percorrere distanze fino a ora impensabili.

Audi Q6 e-tron, una batteria d’avanguardia

A Ingolstadt il continuo studio e la ricerca senza freni portano sempre i loro frutti. Ne è un chiaro esempio Audi Q6 e-tron, che con una batteria d’avanguardia permette al SUV non solo di spiccare in potenza, ma anche in autonomia. Infatti, è composta da 12 moduli, ciascuno forte di 15 celle prismatiche collegate in serie (quindi 180 complessive) che richiede meno spazio di installazione rispetto alle 432 celle di Audi Q8 e più leggerezza. Una batteria che, tra nichel, cobalto e manganese ha al suo interno equilibrio ottimale tra densità energetica e performance di ricarica.

Il modulo, tra l’altro, è assemblato direttamente a Ingolstadt, dove ogni giorno vengono realizzati circa 1.000 accumulatori ad alta tensione in un’area di 30.000 metri quadrati, con un tempo di produzione stimato in 55 minuti.

Un pacco che è d’avanguardia. Perché? Perché grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, Audi Q6 e-tron ripristina sino a 260 chilometri di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC.

Un SUV dalla ricarica intelligente e autonomia da record

Una batteria rivoluzionaria, come detto, ma anche intelligente e funzionale. Lo stato di carica (SoC), infatti, passa dal 10% all’80% in soli 21 minuti permettendo, in poco tempo, di tornare a mettersi in viaggio verso la propria meta. Ma è anche intelligente, perché in abbinamento al pianificatore degli itinerari e-tron trip planner, che consente di verificare istantaneamente quante ricariche siano necessarie per raggiungere una destinazione, la gestione termica di Audi Q6 e-tron precondiziona la batteria in previsione del “rifornimento” HPC.

Audi Q6 e-tron sfrutta anche il cosiddetto “bank charging” in caso di colonnine da 400 volt, ovvero la batteria a 800 Volt viene divisa in due accumulatori dal medesimo voltaggio che possono essere ricaricati in parallelo con potenze sino 135 kW. La ricarica in corrente alternata avviene invece con potenze sino a 11 kW. E con un pieno alla spina, l’autonomia è da record. Secondo i dati forniti da Audi, infatti, il SUV può percorrere sino a 641 chilometri.

Ma non solo, perché Audi Q6 e-tron abbina molteplici servizi in grado di rendere straordinariamente rapido e intuitivo l’accesso al rifornimento d’energia. Tra questi il fantastico e-tron power on demand, che è il servizio di “ricarica on demand on location” fornita dai quattro anelli con E-GAP che ricarica in modalità fast il mezzo. Immaginate di essere al lavoro, a una cena, a un concerto e di avere bisogno di una ricarica mentre si sta facendo altro, con il servizio è possibile. Il cliente, infatti, è svincolato dalla necessità di cercare una colonnina perché tramite app, e nelle città coperte dal servizio, può effettuare la geolocalizzazione e richiedere la ricarica dove desidera. A quel punto i van 100% elettrici di E-GAP raggiungono la vettura nel luogo in cui si trova e la ricaricano. Al cliente viene poi chiesto di sostenere solamente i costi relativi all’energia, allineati a una comune ricarica fast.