Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Audi La nuova ammiraglia SUV di Audi arriva in Italia

Audi rinnova la gamma SUV con il nuovo modello più imponente mai realizzato dalla Casa dei Quattro Anelli: si tratta della nuova Audi Q9, top di gamma caratterizzato da una lunghezza di ben 5,3 metri e che punta a un mix unico tra abitabilità, comfort e digitalizzazione.

Il debutto nelle concessionarie non è lontano, mentre il prezzo, che parte da 116.900 euro, rispecchia le caratteristiche del SUV che, come sottolineato dalla stessa azienda, punta a offrire una nuova “esperienza high-end“. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un SUV per clienti esigenti

Audi Q9 è la nuova ammiraglia SUV della Casa. La vettura sarà disponibile in due configurazioni, una con 6 posti e una con 7 posti, e potrà contare su una dotazione di livello assoluto per conquistare anche i clienti più esigenti.

Al lancio, il nuovo SUV tedesco sarà disponibile con il motore V6 3.0 TDI, dotato di un sistema Mild Hybrid. A disposizione della clientela ci saranno due varianti, una da 245 CV e 500 Nm e una da 299 CV e 630 Nm. Audi definisce questo motore, dotato di powertrain generator, compressore elettrico e turbocompressore, come lo stato dell’arte della propulsione diesel. In futuro, la gamma si arricchirà anche con motori TFSI e plug-in hybrid.

La vettura si presenta con la sua imponenza, le dimensioni prevedono una lunghezza di 5,3 metri e un passo di 3,14 metri, un valore superiore di 14 centimetri rispetto alla nuova Audi Q7, con la terza fila di sedili che offre ampio spazio anche per due adulti. Tra le caratteristiche troviamo le porte automatiche a gestione elettrica, attivabili anche tramite app, che offrono un angolo di apertura di 90°. La capienza del bagagliaio arriva fino a 850 litri, con la versione a sette posti.

All’esterno troviamo un design muscolare e sportivo, con un frontale dominato dall’ampio single frame, un sistema di illuminazione a LED e gruppi ottici posteriori OLED 3.0 curvi, che rappresentano una prima mondiale. Sono disponibili anche i proiettori Matrix LED che confermano la grande attenzione di Audi per l’illuminotecnica, elemento che rientra nel DNA dell’azienda.

La dotazione di sicurezza è ricchissima, con un’ampia varietà e disponibilità di ADAS di ultima generazione. Tra gli elementi presenti troviamo la stabilizzazione attiva del rimorchio, l’assistenza alle manovre in presenza di un traino, l’assistente adattivo alla guida evoluto che supporta il conducente regolando automaticamente la distanza dal veicolo.

Dal punto di vista software, invece, troviamo il sistema operativo Android Automotive OS e la possibilità di sfruttare l’integrazione con l’intelligenza artificiale di ChatGPT. L’abitacolo include l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici e il display OLED curvo da 14,5 pollici, per l’accesso al sistema MMI, oltre a un display dedicato al passeggero, da 12,3 pollici, incluso nella dotazione di serie. A richiesta c’è anche la dashcam che può registrare video in 4K, riprendendo quanto accade davanti al veicolo.

Prezzi e disponibilità

La nuova Audi Q9 è attesa nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre del 2026. Per i clienti sarà possibile scegliere tra gli allestimenti Business Advanced, S line e Identity. Il listino prezzi parte da 116.900 euro per la versione con motore 3.0 TDI da 245 CV e da 119.600 euro per quella con motore 3.0 TDI da 299 CV.