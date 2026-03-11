Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Audi Audi celebra i 50 anni del cinque cilindri

Il propulsore più iconico di Audi compie 50 anni. La storia del cinque cilindri viene celebrata attraverso un modello speciale che trasforma la RS3 in una versione limitata da 750 esemplari. Si chiama RS3 competition limited e strizza l’occhio agli appassionati della pista con soluzioni dedicate che impreziosiscono le performance del propulsore da 400 CV. Il nome appositamente scritto in minuscolo è omaggio alla dicitura quattro, anch’essa priva di maiuscole.

Tanta fibra di carbonio

Il design muscolare della Audi RS3 competition limited viene enfatizzato da numerosi elementi specifici in fibra di carbonio opaca, che contribuiscono a dare alla compatta sportiva un look ancora più aggressivo. All’anteriore spiccano lo splitter diviso, i nuovi deflettori integrati nelle prese d’aria laterali e le calotte degli specchietti realizzate in materiale composito. Tutti dettagli che contribuiscono anche a migliorare la gestione dei flussi aerodinamici.

Il posteriore non è da meno. Qui il pacchetto estetico comprende la cornice superiore dell’estrattore e uno spoiler dedicato in fibra di carbonio, elementi essenziali ad aumentare la deportanza e rafforzare il carattere sportivo della vettura. L’abitacolo prosegue la stessa filosofia. La fibra di carbonio domina la scena insieme a inserti in pelle e Alcantara, con una combinazione cromatica sofisticata che unisce nero e bianco. Il risultato è un ambiente che trasmette immediatamente la sensazione di trovarsi a bordo di un modello speciale con un richiamo vintage.

Ufficio Stampa Audi

Assetto a ghiera regolabile

Per la prima volta su una compatta firmata Audi Sport, la vettura è dotata di ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente, una soluzione tipicamente utilizzata sulle auto da pista. Questo sistema permette di personalizzare in modo molto preciso il comportamento della vettura, adattando l’assetto alle preferenze del pilota o al tipo di circuito. Le regolazioni sono estremamente dettagliate:

compressione ad alta velocità regolabile su 15 livelli;

compressione a bassa velocità su 12 livelli;

estensione su 16 livelli.

A lavorare insieme alle nuove sospensioni troviamo una barra antirollio posteriore maggiorata, il sistema RS torque splitter e i freni carboceramici di serie, riconoscibili anche per le pinze rosse.

Il torque splitter, uno degli elementi più sofisticati della RS3 moderna, utilizza due frizioni elettroidrauliche a lamelle, una per ciascun semiasse posteriore. Questo sistema consente di distribuire la coppia tra le ruote posteriori in modo attivo e variabile, migliorando la trazione e rendendo la guida più precisa, soprattutto nelle curve veloci.

A completare il lavoro sull’aerodinamica troviamo anche uno spoiler specifico, che in combinazione con lo splitter anteriore aumenta la deportanza e contribuisce alla stabilità alle alte velocità.

Full optional da oltre 100 mila euro

La Audi RS3 competition limited sarà prodotta in una tiratura limitata di 750 esemplari numerati. Un numero che sottolinea il carattere esclusivo del progetto e rende questa versione destinata a diventare una vera chicca per collezionisti e appassionati.

Per il mercato italiano è prevista una quota piuttosto ridotta: 81 unità, tutte nella configurazione Sportback, che arriveranno nelle concessionarie a partire dal mese di giugno. Il prezzo di partenza è fissato a 107.600 euro, una cifra importante che sottolinea il livello di dotazioni e la natura celebrativa del modello.