ABT trasforma la nuova Audi S5 Avant in una familiare da 440 cavalli: più potenza, assetto ribassato e look aggressivo per chi non vuole scegliere tra sportività e praticità

Ci sono automobili che parlano alla ragione, altre che sussurrano al cuore. La nuova Audi S5 Avant, già di per sé in perfetto equilibrio tra eleganza e sportività, ora grida al volante con la voce inconfondibile di ABT Sportsline, il tuner tedesco che da anni esalta le creature della Casa dei Quattro Anelli. Il risultato? Un bolide da famiglia che non rinuncia a fare la voce grossa tra le curve.

A pochi mesi dal debutto ufficiale, la versione “S” della familiare Audi — evoluzione della precedente S4 Avant — riceve il consueto trattamento di riguardo da parte di ABT. Il preparatore bavarese non si è limitato a qualche ritocco estetico, ma ha messo mano al propulsore dell’auto: il 3.0 V6 TFSI, già prestazionale di fabbrica, è stato portato da 367 cavalli a ben 440, con la coppia che sfiora ora i 600 Nm. Numeri da vera sportiva, confezionati in un abito da daily driver.

Non solo muscoli, ma anche stile

La vera magia, però, è che tutta questa potenza non stravolge l’identità della vettura, la completa. L’Audi S5 Avant di ABT resta una station wagon dalle forme raffinate, ma guadagna una presenza scenica di tutt’altro spessore. Merito del pacchetto aerodinamico dedicato: spoiler anteriore, prese d’aria ridisegnate e un alettone posteriore che non ha nulla da invidiare a quelli delle sorelle RS.

Il posteriore diventa protagonista grazie ai quattro terminali di scarico in acciaio inox, rifiniti in nero opaco e dal diametro generoso di 102 mm. Non sono lì per bellezza: la colonna sonora del V6 ora ha un timbro ancora più deciso, senza mai scivolare nella volgarità. Per chi ama viaggiare veloce, ma con classe.

Assetto rivisto, comfort invariato

A rendere il tutto più coinvolgente ci pensa l’assetto, grazie a un set di molle ribassate che abbassano la vettura fino a 25 millimetri. Una modifica studiata con precisione chirurgica, che migliora la tenuta e la risposta dinamica senza penalizzare il comfort: l’S5 Avant resta una compagna di viaggio adatta anche a lunghe percorrenze, magari a pieno carico.

Completa il pacchetto estetico il nuovo set di cerchi in lega ABT Prime da 20 pollici, verniciati in un elegante nero lucido e abbinati a pneumatici 245/35 R20. Una scelta che non è solo estetica: il grip migliora sensibilmente e la trasmissione della potenza a terra avviene in modo più diretto e controllato.

L’interno della S5 Avant non tradisce la sua impronta Audi: essenziale, pulito, con materiali di qualità e finiture impeccabili. ABT ci aggiunge quel tocco in più che fa la differenza: battitacco retroilluminati, tappetini personalizzati e un pulsante start/stop dedicato. Piccoli dettagli, certo, ma che contribuiscono a costruire un’esperienza d’uso più esclusiva, più personale.

Il prezzo dell’esclusività

Tanta potenza, attenzione al dettaglio e un look da passerella hanno un prezzo: 14.900 euro, IVA inclusa, a cui vanno aggiunti i costi di installazione e l’omologazione TÜV. Una cifra importante, ma coerente con il livello dell’intervento. Non stiamo parlando di un semplice tuning, ma di un progetto tecnico e stilistico pensato per esaltare le qualità di un’auto già eccellente.

Chi cerca l’auto tuttofare per la settimana, e il mezzo capace di regalare emozioni nel weekend, troverà in questa S5 Avant by ABT una soluzione senza compromessi. È il perfetto connubio tra praticità tedesca e passione da paddock, il tutto con la garanzia di un marchio che da decenni lavora in simbiosi con Ingolstadt.