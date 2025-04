Al Salone di Shanghai 2025 debuttano A5L, Q5L, A6L e-tron e il primo modello del nuovo brand AUDI per la Cina. L'offensiva teutonica per il grande Paese asiatico

Fonte: Ufficio Stampa Audi AUDI E5 Sportback: la prima vettura del neonato brand a Shanghai

Al Salone di Shanghai 2025, Audi ha alzato il sipario su una gamma pensata su misura per la Cina: cinque nuovi modelli, tra motorizzazioni termiche evolute e propulsioni full electric, un nuovo brand esclusivo per il mercato del Dragone e una tecnologia di guida assistita di livello 2++ destinata a riscrivere gli standard del settore.

“La nostra offensiva di prodotto per la Cina è appena iniziata”, ha dichiarato Gernot Döllner, CEO di AUDI AG. “Insieme ai partner FAW e SAIC lanceremo vetture all’avanguardia che riflettono le esigenze di un pubblico sempre più votato a digitalizzazione e tecnologia”.

Cinque novità e un nuovo inizio

Sul palcoscenico di Shanghai, Audi ha presentato i nuovi modelli A5L, A5L Sportback, Q5L, A6L e-tron e l’inedita AUDI E5 Sportback, primo modello del nuovo brand AUDI, senza i celebri quattro anelli, pensato esclusivamente per il pubblico cinese. Le nuove vetture si basano su tre piattaforme tecnologiche distinte: la PPC per i termici premium, la PPE per gli elettrici, e la nuovissima Advanced Digitized Platform, sviluppata in collaborazione con SAIC, per i modelli a più alta connettività.

AUDI E5 Sportback: debutto di una vettura digitale

Modello simbolo di questa trasformazione è l’AUDI E5 Sportback: una fastback elettrica lunga 4,89 metri, primo veicolo di serie del nuovo marchio. È il manifesto della strategia di Audi in Cina: design ricercato, interni digitali sviluppati dal Beijing Design Studio, trazione elettrica da 787 CV, autonomia fino a 770 km e accelerazione da 0 a 100 in appena 3,4 secondi. Dotata del nuovo AUDI OS, sviluppato con il chipset Qualcomm Snapdragon 8295, integra aggiornamenti over-the-air e un sistema di infotainment basato su un display 4K curvo da 27 pollici.

L’Audi Assistant, avatar con intelligenza artificiale, consente un’interazione continua e intuitiva, adattata alle abitudini digitali degli utenti cinesi. Con 29 unità di rilevamento, la guida assistita di livello 2++ dell’E5 Sportback segna un nuovo traguardo: LiDAR, radar a lungo raggio, 12 sensori a ultrasuoni, 11 telecamere e centraline multimodali consentono un controllo avanzato dell’ambiente circostante. Un pacchetto che mira a offrire comfort, sicurezza e assistenza in linea con le megalopoli asiatiche.

Termico ed elettrico: doppia anima per un mercato in evoluzione

Audi non rinuncia al termico, anzi. Con A5L e A5L Sportback, la casa tedesca propone una rivisitazione locale del suo DNA, con passo allungato, tecnologia mild-hybrid e piattaforme digitali specifiche per il mercato. La Q5L, terzo modello su piattaforma PPC, si distingue per i 12,5 cm di passo aggiuntivo rispetto alla versione globale, pensati per offrire maggiore abitabilità interna. Parallelamente, l’A6L e-tron prosegue l’espansione della gamma elettrica: costruita in Cina da Audi FAW NEV, vanta batteria a 800 Volt e autonomia di 770 km. È il secondo modello basato sulla piattaforma PPE, dopo la Q6L e-tron.

Strategia a doppio binario

La presenza di due partner industriali – FAW e SAIC – consente ad Audi un approccio bifronte: da un lato la solidità del termico, dall’altro l’audacia dell’elettrico digitale. Marco Schubert, membro del Board Audi per vendite e marketing, ha spiegato: “I nuovi prodotti soddisfano sia la clientela fedele sia i giovani acquirenti hi-tech. È una nuova espressione del nostro Vorsprung durch Technik”. Johannes Roscheck, presidente Audi Cina, ha concluso: “Uno più uno, in questo caso, fa più di due. L’approccio multi-brand consente a Audi di rispondere in modo agile alle sfide del primo mercato mondiale dell’automobile”.