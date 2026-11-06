Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Toyota Toyota Corolla: la classifica la premia come la più sicura

Dal Regno Unito giunge la risposta alla domanda su quali siano i marchi e i modelli più affidabili del 2026. La nuova classifica di FN50 Reliability Awards ha messo a confronto i risultati ottenuti dai principali costruttori attraverso l’esperienza quotidiana delle flotte aziendali. I dati finali riservano alcune sorprese e ridisegnano, almeno in parte, le gerarchie dell’affidabilità automobilistica.

BMW si conferma il marchio più affidabile, anche se perde il primato nella graduatoria dei singoli modelli, dove a conquistare la vetta è Toyota Corolla. L’indagine pubblicata da Fleet News prende in considerazione i dati raccolti dalle cinquanta principali società britanniche di leasing che gestiscono complessivamente oltre 1,5 milioni di automobili. Un campione dunque particolarmente significativo, consentendo così di valutare l’affidabilità delle vetture tramite il loro reale utilizzo.

BMW resta il marchio numero uno

BMW mantiene per il secondo anno consecutivo il primato nella classifica dei costruttori, confermandosi così il punto di riferimento dell’indagine. Un traguardo che giunge grazie soprattutto a Serie 3 e i4. Due modelli che hanno meritato l’ingresso nella Top 5 anche nella graduatoria dei modelli, con l’Elica che diventa l’unico marchio in grado di vantare due auto in così nobili posizioni.

Toyota si conferma anch’essa al secondo posto, mentre la grande sorpresa è rappresentata da Tesla. Il marchio a stelle e strisce balza dall’ottavo al terzo posto, scalzando Audi che esce rovinosamente dal podio e chiude in settima piazza, dietro alle connazionali Volkswagen e Mercedes, rispettivamente quarta e sesta, e alla sudcoreana Kia, in quinta posizione. Hyundai crolla rispetto al 2025, uscendo dalla top 10 (ottava solo un anno fa) per far posto a Nissan. Di seguito la Top 10 completa:

BMW; Toyota; Tesla; Volkwagen; Kia; Mercedes; Audi; Volvo; Lexus; Nissan.

Toyota Corolla batte BMW Serie 3: è la più affidabile

Se BMW mantiene il primato nella classifica costruttori, la situazione cambia quando si passa all’analisi dei singoli modelli. Toyota Corolla conquista infatti la prima posizione, superando BMW Serie 3, leader della classifica nel 2025 e che passa in seconda piazza. Un risultato che conferma la solidità dell’auto più venduta nella storia e che continua a essere apprezzata moltissimo per le flotte aziendali.

Tesla Model 3 rimane invece sul gradino più basso del podio, mentre balza in quarta piazza BMW i4, migliorandosi dopo la settima posizione dello scorso anno. La principale novità rispetto al 2025 è l’ingresso dirompente di Polestar 2 che entra direttamente in settima posizione. Di seguito la Top 10

Toyota Corolla; BMW Serie 3; Tesla Model 3; BMW i4; Kia Sportage; Lexus NX; Polestar 2; Tesla Model Y; Toyota RAV4; Hyundai Tucson.

Come viene calcolata la classifica

La graduatoria FN50 si distingue dalle tradizionali indagini sulla soddisfazione dei proprietari perché prende in considerazione i dati operativi delle principali società britanniche di leasing. Il parametro fondamentale è rappresentato dai problemi meccanici riscontrati durante l’utilizzo delle vetture.

L’analisi considera quindi l’esperienza concreta dei gestori delle flotte che utilizzano un numero elevato di automobili e possono monitorare con continuità il comportamento. La classifica non stabilisce quale sia l’automobile migliore in assoluto, ma offre un’indicazione concreta su quali modelli abbiano dimostrato maggiore affidabilità nell’utilizzo professionale. BMW dunque conferma una gamma particolarmente affidabile, ma Toyota si prende la soddisfazione più importante con Corolla.