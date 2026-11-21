TÜV Report 2027 ha stanziato la classifica delle auto più affidabili per il 2027 e tra il successo tedesco e giapponese, preoccupa il crollo da parte di Tesla

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock Auto più affidabili: ecco la classifica di TUV

Tra le più classiche domande che si pongono gli automobilisti ve n’è sempre una: quali sono le più affidabili sul mercato? Una risposta arriva dal nuovo TÜV Report 2027, l’indagine tedesca che ogni anno analizza le condizioni tecniche del parco circolante attraverso i risultati delle revisioni periodiche. L’edizione 2027 prende in considerazione circa 9,7 milioni di revisioni tecniche, effettuate tra l’1 luglio 2025 e il 30 giugno 2026, coinvolgendo 200 modelli automobilistici, 26 dei quali elettrici.

La classifica premia soprattutto Mazda e Volkswagen, mentre tra le vetture elettriche emergono risultati molto differenti. Tesla Model Y, in particolare, si colloca all’ultimo posto nella fascia delle automobili con circa tre anni di vita. Faticano anche MG4 e Dacia, ma il dato che emerge più di tutti è come il 20,9% delle vetture presenti difetti gravi e pericolosi.

Mazda CX-60, la più affidabile nei primi tre anni

A ottenere il miglior risultato tra le automobili con tre anni di vita è Mazda CX-60, registrando una percentuale di problemi gravi del 2,3%. Un successo non certo isolato per la casa giapponese, infatti sul podio ci finisce anche MX-30 con il 3%, preceduta solamente da Mercedes GLA al 2,9%. A completare le prime cinque posizioni ci sono Volkswagen T-Roc con il 3,1% e Audi Q8 e-tron al 3,2%.

La top 10 è completata da moltissime vetture tedesche, come Mercedes-Benz EQA, Audi Q3 e BMW Serie 1. Ottima posizione in classifica anche per Mini Cooper SE, sesta con problemi pari al 3,3% dei casi, e Toyota Yaris Cross, settima con 3,4%. Di seguito le prime dieci posizioni:

Mazda CX-60 – 2,3%; Mercedes-Benz GLS – 2,9%; Mazda MX-30 e-Skyactiv – 3,0%; Volkswagen T-Roc – 3,1%; Audi Q8 e-tron – 3,2%; Mini Cooper SE – 3,3%; Toyota Yaris Cross – 3,4%; Mercedes-Benz EQA – 3,5%; Audi Q3 – BMW Serie 1 – BMW Serie 2 – Mercedes-Benz B-Class – Mercedes-Benz GLC – 3,6%.

Volkswagen, la migliore dopo sette anni

Se nel breve periodo Mazda risulta la migliore, arrivati ai sette anni di vita è Volkswagen a mostrare i dati più convincenti. Un dominio netto nelle prime due posizioni, con T-Roc che supera di 0,1% Golf Sportsvan, 6,1% contro 6,2%. Numeri nettamente migliori rispetto alla Mercedes-Benz B-Class terza che presenta problemi gravi nel 7,1% dei casi.

In questa classifica dominano le auto tedesche e le uniche eccezioni sono due vetture del Gruppo Volkswagen, con la ceca Skoda Karoq, settima, e con la spagnola Seat Ateca, nona. Qui riportata la classifica delle migliori dieci auto dopo sette anni:

Volkswagen T-Roc – 6,1%; Volkswagen Golf Sportsvan – 6,2%; Mercedes-Benz B-Class – 7,1%; Mercedes-Benz GLA – 7,3%; Audi Q2 – 7,8%; Audi A3 – 8,1%; Skoda Karoq – 8,2%; Mercedes-Benz GLC – 8,5%; Seat Ateca – 8,6%; Mercedes-Benz C-Class – 8,7%.

Tesla, Model Y e Model 3 tra le peggiori

Preoccupa la tenuta delle auto elettriche, secondo i dati TÜV Report 2027. Le prime cinque in classifica sono tutte vetture con questa motorizzazione, con Tesla che si prende ben due posizioni da podio. Model Y è nettamente il veicolo che crea più problemi nei primi tre anni, 18,5% dei casi, contro il 16% di MG4 seconda e il 12,5% della sorella Model 3.

Quest’ultima risulta essere anche l’auto più inaffidabile dopo sette anni, con il 27,9% dei casi di difetti gravi. Soffre anche Dacia, con Spring che è quarta nei primi tre anni, mentre Duster è davanti a tutti fino a 9 anni e Sandero nei primi 11. Di seguito la classifica delle auto più inaffidabili nei primi tre anni: