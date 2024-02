Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

La Renault Scénic E-Tech Electric è l’Auto dell’Anno 2024: il risultato è stato annunciato stamattina durante una cerimonia al Salone dell’Auto di Ginevra, in Svizzera. Per Scénic non è una prima volta: la monovolume compatta, quest’anno in versione 100% elettrica, era già stata insignita del prestigioso

premio nel 1997.

Il premio Auto dell’Anno, assegnato da una giuria di 58 giornalisti specializzati nel settore auto provenienti da 22 Paesi, apre così le danze del Salone di Ginevra, che aprirà al pubblico mercoledì 28 febbraio.

L’auto dell’anno è Renault Scenic E-Tech Electric

La prima giornata del Salone di Ginevra, tradizionalmente dedicata alle anteprime per la stampa, si è aperta con l’assegnazione dell’ambito premio Auto dell’Anno, assegnato dalla giuria europea The Car of The Year.

Ad avere la meglio, tra le sette finaliste selezionate alla fine dello scorso novembre, è stata la Renault Scénic E-Tech Electric, giunta alla quinta generazione in versione 100% elettrica. Con un punteggio di 329 punti, la Scénic ha superato di misura BMW Serie 5 e Peugeot 3008, che hanno conquistato rispettivamente secondo e terzo posto.

“Per tutti i team del Gruppo e della Marca Renault è un immenso orgoglio essere insigniti del prestigioso premio ‘The Car of the Year’”, ha affermato Fabrice Cambolive, CEO di Renault. “Questo riconoscimento dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: autonomia record, abitabilità generosa ed accogliente, il tutto con un’impronta ambientale contenuta!”, ha spiegato Cambolive, “se a tutto ciò si aggiunge il piacere di guida e gli equipaggiamenti delle ‘voiture à vivre’, come il nuovo tetto Solarbay e il sistema OpenR Link di ultima generazione con Google integrato, Scenic E-tech Electric ha tutte le carte in regola per lasciare il segno sul mercato europeo dei veicoli elettrici”. E la giuria internazionale di The Car of The Year sembra averlo notato.

Scénic Auto dell’Anno 2024: il sorpasso di Renault

Non è la prima volta che Renault Scénic viene eletta Auto dell’Anno: la familiare francese aveva già conquistato il prestigioso riconoscimento nel 1997, quando aveva l’aspetto di una grande monovolume compatta dalle forme gentili. La Scénic di oggi è un SUV 100% elettrico sviluppato sulla piattaforma AmpR medium: agile, leggera e compatta (è lunga 4,47 metri), è una vettura perfettamente a suo agio nel traffico cittadino che non ha perso il carattere da auto familiare per i lunghi viaggi.

Con un’autonomia che arriva a 625 km nel ciclo WLTP, Renault Scenic E-Tech Electric offre ancora più comfort, abitabilità e piacere di guida – oltre a una dotazione tecnologica di ultima generazione e dettagli di stile inconfondibili, come la firma sonora realizzata in collaborazione con l’artista, compositore e autore Jean-Michel Jarre.

Con quest’ultimo premio, Renault Scénic ottiene un bis che fino ad oggi è spettato solo ad auto leggendarie come Volkswagen Golf e Toyota Yaris, e supera Peugeot nella classifica dei brand più premiati (ancora dominata da Fiat, che negli anni ha conquistato ben 9 titoli). Tra le vetture Renault, la doppietta era riuscita, sin’ora, soltanto all’iconica Clio, che vinse il titolo nel 1991 e nel 2006.

Renault Scénic E-Tech Electric è già ordinabile (con incentivi statali), a un prezzo di listino di 40.050 euro. Le prime consegne, assicura la Casa, sono previste a breve presso la Rete di concessionari Renault.