Fonte: Ufficio Stampa KIA La Kia EV3 è la World Car of the Year 2025

Ogni anno i top brand mondiali si sfidano per ricevere l’agognato riconoscimento di “World Car of The Year”. Nel 2025 ha prevalso un classico moderno all’insegna della tecnologia a zero emissioni. La Kia EV3, dopo il successo della sorella EV9 nel 2024, può fregiarsi del titolo di Auto del 2025, avendo battuto BMW X3 e Hyundai Inster, premiata però come World Electric Vehicle. La giuria di 96 giornalisti automotive, provenienti da 30 diverse nazioni, ha scelto il crossover coreano per il suo design robusto e particolare.

La linea frontale della EV3 è sinuosa e moderna, rispecchiando il linguaggio stilistico della Casa coreana. Il retrotreno diventa spigoloso con gruppi ottici innovativi. Con i suoi 430 cm di lunghezza è la più piccola fra le crossover elettriche del marchio di Seul. Costruita sulla piattaforma E-GMP, sviluppata dal gruppo Hyundai-Kia per i veicoli alla spina, la EV3 vanta trazione e motore anteriore da 204 CV. In fase di ricarica, la batteria assorbe fino a 11 kW in corrente alternata e 160 kW in continua. In condizioni ideali, disponendo di una colonnina da 50 kW, in una sola ora passa dal 10 all’80% per la batteria da 58,3 kWh e occorre una ventina di minuti in più per quella da 81,4 kWh.

I prezzi di listino

La EV3 ha un prezzo competitivo nel car market elettrico. Per le versioni con la batteria da 58,3 kWh si parte dai 35.950 euro della Air sino ai 39.950 euro della Earth. Sono quattro gli allestimenti per la Kia EV3 con la più ampia batteria da 81,4 kWh, battezzata Long Range. Per la Air occorrono 39.350 euro, mentre per la più pepata GT-Line Plus ci vogliono 48.250 euro. Incluso c’è l’head-up display, l’hi-fi dello specialista Harman Kardon e il tetto apribile. La Kia EV3 è arrivata nelle concessionarie lo scorso 23 novembre 2024. Nel 2026 sbarcherà anche la versione 4×4, con un secondo motore elettrico, e la più sportiva GT.

L’abitacolo è improntato sul minimalismo, con plastiche morbide e un doppio schermo per strumentazione e infotainment. Gli interni sono molto confortevoli. La scelta di posizionare la leva del cambio sul piantone dello sterzo ha permesso di ricavare tanto spazio sul tunnel per i portaoggetti. Il bagagliaio garantisce 385 litri, a cui si aggiunge un piccolo frunk anteriore. La EV3 è disponibile con un motore da 150 kW (204 CV) associato a una batteria da 58,3 kWh oppure, nelle versioni Long Range, da 81,4 kWh. L’autonomia reale è di 442 km, che diventano 566 km nell’uso urbano. Di serie su tutta la gamma la guida assistita di Livello 2.

Le altre auto premiate

Il World Electric Vehicle, come anticipato, è la Hyundai Inster, che ha superato, in questa speciale classifica, la Kia EV3 e la Porsche Macan Electric. La Macan, insieme alla Panamera, si sono sfidate per il premio di World Luxury Car, vinto alla fine dalla Volvo EX90. Il brand del Cavallino di Stoccarda si è consolato con il premio World Performance Car ottenuto dalla Porsche 911 Carrera GTS. La sportiva tedesca ha piegato la concorrenza della BMW M5 e la Porsche Taycan Turbo GT. Per quanto riguarda la categoria World Urban Car, a mettere alle spalle Inster e Mini Cooper Electric è stata la BYD Seagull. Il premio di World Car Design è stato assegnato al Volkswagen ID. Buzz, che è stata preferita alla Kia EV3 e alla Toyota Land Cruiser 250.