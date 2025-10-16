Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Premiato il SUV elettrico premium Hyundai Ioniq 9

Il SUV coreano 100% elettrico a tre file di sedili sta già conquistando l’Europa. In Germania la giuria indipendente del GCOTY ha nominato la Hyundai Ioniq 9 la vettura migliore del segmento premium del 2026 per un design all’avanguardia e una tecnologia innovativa. Lo stile propone opzioni di personalizzazione di alta qualità, senza rinunciare al comfort.

La Hyundai Ioniq 9 è lunga più di 5 metri e può ospitare fino a 7 persone. Il frontale è caratterizzato dai “parametric pixel”, piccoli led quadrati che identificano le EV del brand di Seul. I pixel sono inseriti nei gruppi ottici orizzontali e nelle luci verticali ai bordi del paraurti. A sorprendere è lo stile arcuato del parabrezza che, in contrasto a fiancate robuste, dona al SUV un look robusto. La zona posteriore riporta alla mente la poppa di una barca, con un feeling da Mini Countryman, con un motivo verticale dei fanali e un portellone piatto. La coda è impreziosita da una sottile linea di LED che corre fin sopra al lunotto.

Comfort da prima della classe

La giuria ha premiato anche la sensazione di lusso che deriva dal silenzio a bordo e dalla qualità dei materiali interni. L’abitacolo della Hyundai Ioniq 9, nella versione Performance AWD, risulta molto spazioso e luminoso. Il passo di 313 cm offre la possibilità ai passeggeri di rilassare le gambe. Le forme sinuose della carrozzeria trovano una rispondenza anche nell’arredamento interno con tonalità leggere e sedili dotati della funzione massaggio e rivestiti in morbida pelle. Il SUV coreano è curato nei dettagli per coccolare gli occupanti con sedute ventilate, riscaldabili e con regolazione elettrica. I sedili delle prime due file possono diventare poltrone longue, grazie a un cuscino che si solleva per sostenere le gambe.

Il SUV presenta un ambiente moderno dove spicca un cruscotto digitale di 12,3” affiancato da uno schermo di 5,3” per il clima e un display touch da 12,3”. Il mobiletto tra i sedili anteriori ospita vari portaoggetti e sulla Ioniq 9 non manca l’assistente vocale con AI. Bastano i comandi virtuali per gestire tutte e principali funzioni dell’infotainment. Spiccano anche i pulsanti fisici sulla plancia per richiamare alcune funzioni del navigatore e della radio. Il baule garantisce un carico di 338 litri e reclinando i sedili della seconda e della terza fila si possono raggiungere i 2.419 litri nella configurazione a 7 posti e 2494 in quella a 6.

Premiata Auto dell’Anno in Germania

La Ioniq 9 è costruita sulla base della piattaforma E-GMP a 800 volt delle EV della gamma Hyundai. Il pacco batteria ha una capacità di 110,3 kWh, offrendo un’autonomia di 600 km. Ci sono due motori elettrici: uno anteriore e uno posteriore, entrambi da 214 CV, per una potenza complessiva di 428 CV. La vettura si ricarica dal 10 all’80% in 24 minuti. Per la ricarica completa occorrono più di 10 ore. La sicurezza è al primo posto con tutti gli ADAS inclusi nel pacchetto Hyundai SmartSense. Il prezzo di partenza è di 69.900 euro con l’allestimento Business da 218 CV a trazione posteriore. La XClass AWD da 307 CV costa 79.900 euro, mentre per la versione Calligraphy Performance AWD occorrono 85.500 euro.

Il SUV full electric coreano ha trionfato nella categoria premium del concorso “Auto tedesca dell’anno 2026” in Germania, battendo rivali accreditate. La giuria del GCOTY, composta da circa 40 giornalisti esperti e indipendenti del settore automobilistico, ha espresso il giudizio favorevole. Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, ha annunciato: