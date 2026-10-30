La BMW iX3 inaugura la Neue Klasse e conquista un posto tra le sette finaliste dell'Auto dell'Anno 2027: design rinnovato e fino a 805 km di autonomia

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BMW

Prezzo da € 63.900

a € 78.500 Vai alla scheda Altezza 164,00 cm Larghezza 190,00 cm Lunghezza 478,00 cm Capacità bagagliaio 520 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 148 cv /110 kw

a 231 cv /170 kw

La BMW iX3 è una delle sette finaliste del premio Auto dell’Anno 2027, il prestigioso riconoscimento europeo che sarà assegnato l’8 gennaio durante il Salone dell’Auto di Bruxelles. La SUV bavarese ha superato una selezione iniziale di 38 modelli e si contenderà il titolo con altre sei vetture, tutte elettriche. Una particolarità che rende questa edizione del premio diversa dalle precedenti.

Per BMW, la candidatura arriva in un momento significativo. La nuova iX3 ha inaugurato infatti la Neue Klasse, una generazione di automobili destinata a riscrivere design, tecnologia e architettura elettrica del marchio tedesco. Non è semplicemente l’erede della precedente iX3, ma il primo modello di una famiglia completamente riprogettata.

Design e dimensioni

La BMW iX3 conserva le proporzioni di una SUV tradizionale, reinterpretandole attraverso superfici più pulite e dettagli essenziali. Il frontale introduce una nuova lettura del doppio rene BMW, sviluppato verticalmente e integrato con una firma luminosa che caratterizza l’intera parte anteriore.

I passaruota pronunciati, le fiancate levigate e il tetto leggermente discendente contribuiscono a definire un profilo robusto, ma attento all’aerodinamica. Anche il posteriore adotta gruppi ottici sottili e un’impostazione orizzontale, pensata per accentuare visivamente la larghezza della carrozzeria.

Le dimensioni confermano l’appartenenza al segmento delle SUV medie: la lunghezza raggiunge 4.782 mm, la larghezza è di 1.895 mm e l’altezza misura 1.635 mm. Proporzioni che permettono di offrire un abitacolo spazioso senza raggiungere gli ingombri delle ammiraglie della gamma.

Interni e motorizzazioni

L’abitacolo introduce una delle trasformazioni più evidenti. La plancia rinuncia alla tradizionale strumentazione davanti al conducente, sostituita dal BMW Panoramic Vision, che proietta le informazioni lungo la parte inferiore del parabrezza. Al centro trova posto un grande touchscreen orientato verso chi guida.

Il nuovo sistema operativo BMW iDrive integra comandi vocali, funzioni digitali e possibilità di personalizzazione. L’impostazione privilegia lo spazio disponibile e riduce la presenza di pulsanti fisici, mentre i materiali e i rivestimenti puntano a un ambiente contemporaneo.

La gamma comprende due motorizzazioni. La iX3 40 utilizza un motore elettrico posteriore da 320 CV e 500 Nm, con batteria da 82,6 kWh netti e autonomia dichiarata fino a 635 km nel ciclo WLTP. La iX3 50 xDrive invece abbina invece due motori elettrici alla trazione integrale, raggiungendo 469 CV.

La batteria da 108,7 kWh netti consente un’autonomia dichiarata fino a 805 km. L’architettura a 800 volt permette ricariche rapide fino a 400 kW sulla versione più potente, riducendo sensibilmente i tempi delle soste.

Prezzi in Italia: quanto costa la BMW iX3

Il listino italiano parte da 63.900 euro e arriva a 78.000 euro, a seconda della motorizzazione e della configurazione scelta. La versione d’ingresso è la BMW iX3 40, proposta da 63.900 euro. Per la iX3 50 xDrive, con trazione integrale e 469 CV, il prezzo di partenza è invece di 69.900 euro.

La differenza tra le due motorizzazioni riguarda soprattutto prestazioni, capacità della batteria e autonomia. La 40 privilegia un prezzo d’accesso inferiore, mentre la 50 xDrive offre maggiore potenza e percorrenze più elevate. La candidatura al Car of the Year 2027 porterà entrambe le caratteristiche al centro dell’attenzione: la giuria valuterà infatti non soltanto le innovazioni tecnologiche, ma anche comfort, sicurezza, efficienza e rapporto tra contenuti e prezzo.