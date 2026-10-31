La compatta elettrica spagnola punta al titolo di Auto dell’Anno 2027 con motori fino a 226 CV, tecnologie avanzate e un listino che parte da 25.950 euro

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Cupra

Prezzo da € 31.950

a € 46.600 Vai alla scheda Altezza 151,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 405,00 cm Capacità bagagliaio 441 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2026 Potenza da 61 cv /45 kw

a 61 cv /45 kw

La Cupra Raval entra nella rosa delle sette finaliste dell’Auto dell’Anno 2027, confermando il ruolo delle compatte elettriche nella trasformazione del mercato europeo. La nuova proposta del marchio spagnolo si contenderà il riconoscimento con BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo e Volvo EX60. Per la prima volta nella storia del premio, tutte le finaliste sono alimentate esclusivamente a batteria.

La vincitrice sarà annunciata l’8 gennaio 2027 al Salone di Bruxelles, dopo le prove comparative previste a Balocco il 25 e 26 novembre. Per la Raval si tratta di un appuntamento importante: il modello porta nella competizione una formula che abbina dimensioni cittadine, personalità sportiva e un posizionamento commerciale relativamente accessibile.

Design e dimensioni della Cupra Raval

La Raval interpreta il segmento delle utilitarie elettriche attraverso uno stile particolarmente aggressivo. Il frontale presenta gruppi ottici sottili, superfici scolpite e prese d’aria dal disegno marcato, mentre la fiancata mette in evidenza passaruota pronunciati e proporzioni compatte. Al posteriore spiccano i gruppi luminosi collegati da una fascia orizzontale.

La carrozzeria misura 4,05 metri in lunghezza, 1,78 metri in larghezza e 1,52 metri in altezza. Il passo di 2,60 metri contribuisce a ricavare uno spazio interno interessante rispetto agli ingombri esterni, mentre il bagagliaio offre una capacità dichiarata di 411 litri.

L’abitacolo riprende l’impostazione tecnologica degli altri modelli Cupra, con una strumentazione digitale da 10,25 pollici e uno schermo centrale da 12,9 pollici. Il sistema multimediale integra le principali funzioni di connettività, mentre le configurazioni superiori aggiungono dotazioni specifiche per comfort e sportività.

Motori, batterie e autonomia della nuova elettrica

La gamma della Cupra Raval comprende differenti livelli di potenza, pensati per soddisfare esigenze che vanno dall’utilizzo quotidiano alla guida più dinamica. Le varianti d’ingresso adottano motorizzazioni meno potenti e una batteria da 37 kWh, con un’autonomia indicativa nell’ordine dei 300 chilometri.

Le versioni Endurance utilizzano invece una batteria da circa 52 kWh e un motore da 155 kW, equivalenti a 211 CV. In questa configurazione l’autonomia dichiarata può arrivare a circa 450 chilometri, rendendo la compatta adatta anche a spostamenti extraurbani più impegnativi.

Al vertice si colloca la Raval VZ, equipaggiata con un motore da 166 kW, pari a 226 CV, e una coppia massima di 290 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,8 secondi, mentre la velocità massima raggiunge 175 km/h. L’autonomia scende a circa 400 chilometri, in funzione della configurazione. La ricarica rapida permette di passare dal 10 all’80% della batteria maggiore in circa 26 minuti, in condizioni favorevoli.

Allestimenti e prezzi della Cupra Raval in Italia

Il listino italiano parte da 25.950 euro per la versione d’ingresso. Le edizioni di lancio propongono equipaggiamenti più ricchi e una maggiore caratterizzazione estetica: la Launch Edition è proposta a 29.950 euro, la Launch Edition Plus a 34.950 euro e la Launch Edition VZ a 39.950 euro.

Alla gamma si è aggiunta anche la Edge Plus, con motore da 211 CV e batteria da 52 kWh, proposta a 31.950 euro chiavi in mano. Una configurazione che punta sull’equilibrio tra prestazioni, autonomia e dotazioni.

La candidatura all’Auto dell’Anno 2027 mette la Raval a confronto con elettriche di categorie differenti. Nelle valutazioni della giuria conteranno non soltanto le caratteristiche tecniche, ma anche sicurezza, comfort, innovazione e rapporto qualità-prezzo. La compatta spagnola proverà a distinguersi soprattutto per il carattere sportivo applicato a un’auto pensata per l’utilizzo quotidiano.