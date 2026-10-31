- Prezzo
- da € 29.900
a € 45.300
- Vai alla scheda
- Altezza
- 151,00 cm
- Larghezza
- 180,00 cm
- Lunghezza
- 416,00 cm
- Capacità bagagliaio
- 441 litri
- Alimentazioni
- Elettrico
- Anno modello
- 2026
- Potenza
- da 45cv/33kw
a 49cv/36kw
Tra le sette finaliste del premio Car of the Year 2027 c’è anche la Hyundai Ioniq3, modello di riferimento della gamma del costruttore coreano per il mercato europeo. Progettata, sviluppata e prodotta in Europa, infatti, questa vettura ha tutte le carte in regola per conquistare l’ambito premio. La corsa al più prestigioso riconoscimento automobilistico del Vecchio Continente entra così nel vivo, confermando l’assoluta centralità della transizione a zero emissioni. In un mercato in rapida trasformazione, in cui il segmento B rappresenta il banco di prova fondamentale per la diffusione di massa delle vetture a batteria, l’arrivo della compatta asiatica segna un passo decisivo.
Indice
Un modello ricco di potenzialità
Progettata in Europa per soddisfare le esigenze locali, la Hyundai Ioniq3 unisce un’aerodinamica ai vertici del segmento B (Cx di 0,263) con la distintiva silhouette Aero Hatch e un’eccellente autonomia fino a 497 km nel ciclo WLTP.
L’abitacolo è studiato per la massima versatilità, ospitando comodamente cinque adulti con un bagagliaio da 441 litri e integrando il display centrale da 14,6 pollici più grande della categoria, animato dalla nuova piattaforma PLEOS Connect basata su Android Automotive OS.
Questo concentrato di spaziosità, efficienza e tecnologia viene offerto a un competitivo prezzo di partenza di 29.900 euro sui mercati europei, con una gamma ricca di varianti e allestimenti per soddisfare le esigenze della clientela.
Il listino della Ioniq3 comprende diverse varianti, con la possibilità di scegliere tra la versione da 42 kWh e da 61 kWh oltre che tra vari allestimenti per poter scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze.
Le sette finaliste
Per conquistare il titolo di Auto dell’anno, il modello di Hyundai dovrà superare la concorrenza di un gruppo molto agguerrito di finaliste. La giuria del premio, infatti, ha selezionato un totale di sette auto che andranno a giocarsi il titolo. Il riconoscimento sarà assegnato l’8 gennaio 2027 in occasione del Brussels Motor Show. Le finaliste sono le seguenti: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60.
La selezione delle sette finaliste riflette l’attuale transizione del mercato automobilistico europeo, dove il segmento B a zero emissioni rappresenta il principale terreno di scontro per i costruttori. Con un listino di partenza inferiore alla soglia psicologica dei 30.000 euro, la Ioniq3 si posiziona strategicamente per contrastare le storiche rivali europee presenti in finale, come la Volkswagen ID.Polo e la Renault Twingo, puntando a conquistare quella fascia di automobilisti alla ricerca della prima auto elettrica da utilizzare come veicolo principale del nucleo familiare.
Il commento dell’azienda
Christopher McKinnon, Vice President, Head of Product and Product Director Office for Europe di Hyundai Motor Europe, ha commentato:
“Essere tra le finaliste del premio Car of the Year rappresenta un importante riconoscimento per IONIQ 3 e per il lavoro svolto durante il suo sviluppo. Il nostro obiettivo era realizzare un’auto elettrica in grado di rispondere alle esigenze dei clienti europei, combinando un design distintivo con caratteristiche ai vertici della categoria in termini di aerodinamica, autonomia e spazio interno, tecnologie avanzate e un prezzo accessibile. L’interesse dei clienti è stato significativo, con ordini che hanno superato le aspettative iniziali e confermato il positivo riscontro ottenuto dal modello fin dal suo debutto sul mercato. Questa candidatura riconosce il valore di tale combinazione e riflette la nostra ambizione di rendere la mobilità elettrica una scelta concreta per un numero sempre maggiore di persone”.