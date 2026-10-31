Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Hyundai

Prezzo da € 29.900

a € 45.300 Vai alla scheda Altezza 151,00 cm Larghezza 180,00 cm Lunghezza 416,00 cm Capacità bagagliaio 441 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2026 Potenza da 45 cv /33 kw

a 49 cv /36 kw

Tra le sette finaliste del premio Car of the Year 2027 c’è anche la Hyundai Ioniq3, modello di riferimento della gamma del costruttore coreano per il mercato europeo. Progettata, sviluppata e prodotta in Europa, infatti, questa vettura ha tutte le carte in regola per conquistare l’ambito premio. La corsa al più prestigioso riconoscimento automobilistico del Vecchio Continente entra così nel vivo, confermando l’assoluta centralità della transizione a zero emissioni. In un mercato in rapida trasformazione, in cui il segmento B rappresenta il banco di prova fondamentale per la diffusione di massa delle vetture a batteria, l’arrivo della compatta asiatica segna un passo decisivo.

Un modello ricco di potenzialità

Progettata in Europa per soddisfare le esigenze locali, la Hyundai Ioniq3 unisce un’aerodinamica ai vertici del segmento B (Cx di 0,263) con la distintiva silhouette Aero Hatch e un’eccellente autonomia fino a 497 km nel ciclo WLTP.

L’abitacolo è studiato per la massima versatilità, ospitando comodamente cinque adulti con un bagagliaio da 441 litri e integrando il display centrale da 14,6 pollici più grande della categoria, animato dalla nuova piattaforma PLEOS Connect basata su Android Automotive OS.

Questo concentrato di spaziosità, efficienza e tecnologia viene offerto a un competitivo prezzo di partenza di 29.900 euro sui mercati europei, con una gamma ricca di varianti e allestimenti per soddisfare le esigenze della clientela.

Il listino della Ioniq3 comprende diverse varianti, con la possibilità di scegliere tra la versione da 42 kWh e da 61 kWh oltre che tra vari allestimenti per poter scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze.

Le sette finaliste

Per conquistare il titolo di Auto dell’anno, il modello di Hyundai dovrà superare la concorrenza di un gruppo molto agguerrito di finaliste. La giuria del premio, infatti, ha selezionato un totale di sette auto che andranno a giocarsi il titolo. Il riconoscimento sarà assegnato l’8 gennaio 2027 in occasione del Brussels Motor Show. Le finaliste sono le seguenti: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60.

La selezione delle sette finaliste riflette l’attuale transizione del mercato automobilistico europeo, dove il segmento B a zero emissioni rappresenta il principale terreno di scontro per i costruttori. Con un listino di partenza inferiore alla soglia psicologica dei 30.000 euro, la Ioniq3 si posiziona strategicamente per contrastare le storiche rivali europee presenti in finale, come la Volkswagen ID.Polo e la Renault Twingo, puntando a conquistare quella fascia di automobilisti alla ricerca della prima auto elettrica da utilizzare come veicolo principale del nucleo familiare.

Christopher McKinnon, Vice President, Head of Product and Product Director Office for Europe di Hyundai Motor Europe, ha commentato: