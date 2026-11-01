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Ufficio Stampa Renault La Twingo sarà Auto dell'anno 2027?

Tra le sette finaliste per il titolo di Auto dell’anno 2027 c’è anche la Renault Twingo E-Tech Electric, uno dei modelli centrali della gamma del marchio francese, soprattutto in ottica futura, considerando l’importanza dell’elettrificazione. La vettura dovrà superare una concorrenza agguerrita per la conquista del premio che sarà attribuito il prossimo 8 gennaio 2027, a margine del Salone dell’auto di Bruxelles.

Un altro successo per Renault?

Negli ultimi anni, Renault ha lavorato molto bene. Grazie alla Renault Twingo E-Tech Electric, infatti, il marchio arriva alla finale della competizione per la conquista del titolo di Auto dell’anno 2027 per il sesto anno consecutivo. Nel recente passato, inoltre, il brand ha ottenuto due vittorie, con Scénic E-Tech Electric nel 2024 e Renault 5 E-Tech Electric nel 2025. L’obiettivo è ora quello di fare un incredibile tris.

Queste sono le vetture Renault che sono entrate nel gruppo delle finaliste di Auto dell’anno dal 2022:

2022: Mégane E-Tech Electric

2023: Austral Full Hybrid E-Tech

2024: Scenic E-Tech Electric (vincitrice)

2025: Renault 5 E-Tech Electric (vincitrice insieme ad Alpine A290)

2026: Renault 4 E-Tech Electric

2027: Renault Twingo E-Tech Electric

Le finaliste dell’edizione 2027 sono BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60.

Una “game changer”

La Renault Twingo E-Tech Electric rappresenta un progetto molto importante per la Casa francese, che punta a rafforzare la sua presenza sul mercato, in un segmento sempre più centrale per il settore delle quattro ruote europeo. La stessa azienda ha definito la vettura come un “game changer”, l’obiettivo è rendere accessibili i veicoli elettrici di segmento A in Europa. Come confermano i dati di vendita, la Twingo sta già iniziando a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato europeo. Nel corso del terzo trimestre, con quasi 26 mila unità vendute, ha conquistato la leadership del suo segmento.

La vettura è un concentrato di versatilità in formato compatto. In soli 3,79 metri di lunghezza, offre un’abitabilità sorprendente grazie alla carrozzeria a cinque porte, ai sedili posteriori scorrevoli di 17 cm e al sedile anteriore abbattibile. Questa modularità permette di estendere il bagagliaio fino a 360 litri, con una lunghezza di carico utile di ben 2 metri, rendendola un’alleata perfetta per la vita urbana senza rinunciare al comfort, ulteriormente impreziosito dal tetto panoramico in vetro Twingobay. Proposta sul mercato a un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro (al netto degli eventuali incentivi statali), la city-car francese fissa un nuovo standard per il segmento A, facendo un passo decisivo verso la reale democratizzazione della mobilità a zero emissioni, rendendo l’auto elettrica un’opzione finalmente alla portata di un pubblico molto più vasto.

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, ha commentato: